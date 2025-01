In Lombardia arriva il primo treno a idrogeno: zero emissioni per la Brescia-Iseo-Edolo

Il primo treno a idrogeno in Italia, il Coradia Stream, è arrivato in Lombardia. Zero emissioni e autonomia di oltre 600 km per un futuro sostenibile, come riporta Ferpress.

Arrivo del treno – È giunto in Italia il Coradia Stream, il primo treno a idrogeno, destinato a rivoluzionare il trasporto ferroviario nazionale. Sarà operativo sulla linea Brescia-Iseo-Edolo, nell’ambito del progetto Hydrogen Valley, promosso da Regione Lombardia e Ferrovie Nord Milano.

Caratteristiche principali – Questo treno innovativo utilizza celle a combustibile a idrogeno, garantendo zero emissioni di CO2 e un’autonomia superiore ai 600 km. Ideale per le linee non elettrificate, il Coradia Stream sostituirà i treni alimentati da combustibili fossili, assicurando al contempo maggiore comfort e silenziosità per i passeggeri.

Obiettivi ambientali – Il progetto si inserisce nella strategia europea per ridurre le emissioni di CO2 del 100% entro il 2050. “Il Coradia Stream rappresenta un passo concreto verso una mobilità ferroviaria sostenibile e all’avanguardia”, ha dichiarato Andrea Gibelli, presidente esecutivo di FNM.

Prossimi passi – Attualmente il treno si trova a Rovato (Brescia) per ulteriori test tecnici e sarà presentato ufficialmente a febbraio. Parallelamente, sono in corso i lavori per la realizzazione delle infrastrutture necessarie alla produzione dell’idrogeno che alimenterà questi mezzi.

Visione strategica – Questo progetto rappresenta un passo decisivo per trasformare la Lombardia in un modello di innovazione e sostenibilità, anticipando le sfide ambientali del futuro.

