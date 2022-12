Imperia, uomo finisce in un torrente con l'auto per evitare un capriolo: soccorso dopo ore

Un uomo è rimasto ferito dopo essere precipitato con la propria auto in un torrente dopo un volo di diversi metri. E' successo questa mattina sulla strada provinciale della Vale Nervia, subito dopo la località Isolabona, nell'imperiese.

Come riferito ai carabinieri dallo stesso, l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo per evitare un capriolo, precipitando così in una scarpata atterrando nel torrente Nervia.

Malgrado l'incidente sia avvenuto questa mattina, l'allarme è scattato soltanto nel primo pomeriggio, quando un ciclista ha sentito gridare "aiuto" dalla sottostante scarpata. Sembra che l'uomo, tra l'altro in principio di ipotermia essendo finito nell'acqua, riuscisse a stento a camminare per una probabile frattura e non fosse in grado di risalire sulla strada; inoltre, si trovava in una zona coperta dalla vegetazione.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 con i vigili del fuoco