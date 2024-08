Imperia, un volume che celebra 500 anni del patto di fedeltà Doria-Grimaldi

"I Doria di Dolceacqua e i Grimaldi di Monaco. Cinquecentenario del patto di fedeltà del 3 novembre 1523" è il titolo del volume bilingue (italiano e francese), edito dall'Istituto Internazionale di Studi Liguri con il Comune di Dolceacqua, che in oltre 240 pagine ripercorre cinquecento anni di storia, per celebrare un patto di sottomissione che nel tempo si è trasformato in un rapporto di collaborazione e amicizia. L'opera, curata da Alessandro Carassale, è una raccolta di lavori di studiosi e ricercatori francesi e italiani: Yves Giraudon, Thomas Fouilleron, Paolo Calcagno, Luca Lo Basso, Emiliano Beri, Franck Vigliani, Alessandro Carassale. Il libro è stato presentato nella giornata inaugurale dell'Agosto Medievale di Ventimiglia, presso il fondo antico della biblioteca Aprosiana, nel centro storico. "Un libro voluto per celebrare un momento importante: quello del cinquecentenario dal patto di sottomissione dei Doria ai Grimaldi a seguito di un fatto di sangue", ha detto Daniela Gandolfi, direttrice dell'Istituto. Il volume, infatti, è stato realizzato in occasione dell'anniversario della sottoscrizione della carta di fedeltà del 5 novembre 1523, anno che per un breve periodo, a seguito di un tragico evento, legò le comunità di Dolceacqua e della Val Nervia al Principato di Monaco coinvolgendo le due grandi famiglie genovesi dei Doria e dei Grimaldi. Il sindaco della città di confine, Flavio Di Muro, ha sottolineato: "Questa non è solo la presentazione di un libro - ha detto il sindaco della città di confine, Flavio Di Muro - è una riflessione su come sia strategica la posizione di Ventimiglia". Presente all'incontro anche il sindaco di Dolceacqua, Fulvio Gazzola: "Dovremo fare un bel monumento a Bartolomeo Doria, che ha ucciso Luciano Grimaldi: è stata l'origine di tutto - ha detto -. Quando abbiamo deciso di fare il gemellaggio con Monaco, volevamo qualcosa che restasse nella memoria e abbiamo deciso di realizzare un libro".