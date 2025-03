Imperia, "Torneremo ancora": Cristicchi e Amara interpretano il repertorio spirituale e mistico di Battiato al Teatro Cavour

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Che cosa o chi ti ha ispirato il concerto su Battiato?

"Circa 4 anni fa sono stato invitato a cantare in un evento molto importante in memoria di Battiato, all'Arena di Verona e in quel caso ho conosciuto, e approfondito la conoscenza con il suo manager storico Franz Cattini e insieme a lui è nata l'idea di dedicare un intero concerto alla musica repertorio spirituale mistico di Battiato. Quindi abbiamo insieme ad Amara poi creato questo progetto andando a selezionare tutti i brani che avessero questo filo conduttore e poi abbiamo lavorato col maestro Sivilotti per dare un vestito nuovo, un arrangiamento particolare a questo repertorio così prezioso.

Come avete selezionato le canzoni e soprattutto come avete progettato la loro interpretazione mantenendo l'essenza di Battiato permeandole con il vostro tocco personale?

Sì, devo dire è stato uno studio molto bello, lungo e affascinante perché, diciamo, per diversi mesi io e Amara abbiamo abitato insieme a questa presenza, all'essenza di Franco che in qualche modo ci ha guidato a scegliere quelli che erano i brani che più si prestavano alle nostre corde. La scelta, come diciamo, è arrivata per risonanza, cioè ognuno di noi ha selezionato quei brani che più si addicevano. alla propria vocalità ed è stato bellissimo creare questa scaletta che si muove appunto con dei brani molto, molto intensi fino ad arrivare poi a un finale liberatorio, dove si balla, si canta tutti insieme celebrando ovviamente questo enorme maestro che abbiamo avuto.

Da questo concerto mistico potrebbe scaturire un disco Live?

Noi speriamo di pubblicarlo presto il disco. dal vivo ritorneremo ancora e al momento stiamo effettuando le ultime date della tournée, poi ascolteremo quello che abbiamo registrato.

"Franciscus" torna in scena e presto arriverà a Genova...

Sì, esatto. Sarò a Genova e sono molto felice di tornare a Genova perché è una città a cui sono molto legato. Il pubblico genovese mi ha sempre regalato delle grandi emozioni e mi ha sempre accolto con grande affetto. Quindi torno con quest'ultimo lavoro molto bello, molto attento sulla figura di San Francesco d'Assisi, riportandolo nella mia intenzione all'attualità, cioè che cosa può dirci oggi quest'uomo straordinario vissuto 800 anni fa. E così nasce Franciscus, il folle che parlava agli uccelli.

Quest'estate sarai impegnato in un tour musicale...

Sì, esatto. Il tour estivo partirà ai primi di luglio. Si. chiama "Dalle tenebre alla luce", che è il titolo anche del mio nuovo album in cui è inclusa la canzone che ho presentato al Festival di Sanremo "Quando sarai piccola". Questo concerto è un modo per tornare alla musica dal vivo e a rispolverare quello che è stata la mia storia, il mio repertorio e un po' tutti i miei dischi e anche, diciamo, una buona dose di teatralità perché negli anni ovviamente è andata a contaminare anche la parte musicale.

Le scenografie delle luci sono parte integrante dello spettacolo in questo concerto mistico...

Sì, io sono molto attento al disegno luci perché si è in grado poi di creare delle atmosfere molto belle, molto fascinose e quindi seguo molto anche a livello personale, anche nei miei spettacoli teatrali, il disegno luci perché è qualcosa che dà quel tocco di particolarità a ogni concerto.

Simone Cristicchi e Amara insieme anche sul palcoscenico...

Lei ha un sua carriera, un suo percorso, io il mio e insieme ci siamo fusi in questo concerto mistico perché proveniamo entrambi da questa ricerca spirituale che poi si unisce a quella di Franco Battiato, che è una vera e propria miniera di pietre preziose o come dico io è è una mappa pressoché sconf piena di piccole chiavi che servono per decifrare i segreti della nostra esistenza.

Qual'è la canzone di punta del concerto?

Credo che l'apice di tutto il concerto lo ritroviamo nell'interpretazione dell'ombra della luce, che è una canzone, una sorta di preghiera in forma di canzone e credo che sia una delle vette più alte di pathos. E a questa canzone già di per sé straordinaria abbiamo voluto innestare e aggiungere un canto di un salmo, il salmo 51 in lingua aramaica, che è la lingua originale parlata da Gesù di Nazareth, quindi è un momento davvero molto particolare che emoziona tantissimo sia noi che il pubblico.

Siamo al climax della performance... Esatto. Sì, è un momento così come la canzone finale con cui concludiamo, che è proprio l'ultima canzone che ha scritto Battiato, che è proprio "Torneremo ancora"

