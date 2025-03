Genova, “La casa degli sguardi”: Luca Zingaretti presenta il suo primo film da regista al Corallo

Luca Zingaretti presenterà il suo esordio alla regia, La casa degli sguardi, lunedì 17 marzo 2025 alle ore 21 al cinema Corallo.

Il romanzo diventa film - Il film, tratto dall’omonimo romanzo di Daniele Mencarelli e distribuito da Lucky Red, racconta la storia di un giovane che intraprende un percorso di rinascita, dopo aver vissuto un periodo di perdizione. Interpreti principali sono Gianmarco Franchini nel ruolo di Marco e lo stesso Zingaretti nel ruolo di suo padre. “Il mio film è una casa di tanti sguardi che ho visto, sostenuto, evitato, adorato, temuto, sperato”, spiega Zingaretti. L’incontro sarà moderato da Francesca Savino, membro del Gruppo Ligure Critici Cinematografici SNCCI.

La trama - Marco, un poeta di 23 anni, alcolizzato e in fuga da un’esistenza fatta di fallimenti ha abbandonato la scuola, perso gli amici e la ragazza. L’unico a stargli accanto è il padre, un tranviere che non smette di vegliare su di lui. Dopo un incidente d’auto, avvenuto mentre si dirigeva a un reading di poesie, Marco finisce in ospedale. Qui, tra le pressioni del padre e dell’editore, è costretto a cercare un lavoro e inizia come addetto alle pulizie all’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, dove entrerà a far parte di un gruppo che diventerà, col tempo, la sua nuova famiglia.

I temi del film - “La casa degli sguardi è un film che parla del dolore, non in chiave negativa, ma come elemento necessario per raggiungere la felicità, perché dolore e gioia sono fatti della stessa materia. È un film sulla poesia, sulla bellezza e sul loro potere salvifico. Parla del legame tra genitori e figli e di come stare insieme possa essere l’atto d’amore più puro. È un film sull’amore, sull’amicizia, sul lavoro, che dà radici e identità, e sulle persone che lo rendono nobile”.

