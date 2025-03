Genova, ‘Ma per fortuna che c’era il Gaber’: Gioele Dix omaggia l'inimitabile signor G al Politeama

Al Politeama Genovese giovedì 20 marzo alle 21 arriva Gioele Dix. Gioele Dix, torna sul palco come attore e cantante accompagnato da due musicisti di lunga data. Silvano Belfiore al pianoforte e Savino Cesario alle chitarre, con i quali condivide il suo affetto per Gaber.

Omaggio a Giorgio Gaber - “Vedere Giorgio Gaber a teatro era un’esperienza che ti segnava. Niente a che vedere con un comune spettacolo o concerto. Sul palco sprigionava energia pura. Grazie alla sua potenza espressiva, sapeva dare corpo alle parole come nessun altro. Era capace di farti ridere, emozionare, indignare. Era un pensatore e un incantatore. Andavi a vederlo una volta e volevi tornare a rivederlo una seconda e poi una terza. Nei primi anni Settanta sono stato uno sfegatato gaberiano, uno dei tanti”.

Festival, Fondazione e spettacolo - - In occasione del ventennale della sua scomparsa, il ricordo dell’artista come il più grande interprete delle aspirazioni di una generazione che, come diceva Gaber, cercava di “cambiare il mondo”. Gaber, con la sua sensibilità e quella del suo compagno di scrittura Sandro Luporini, ha saputo cogliere le inquietudini e le contraddizioni di un’epoca, anticipandone i cambiamenti. Ma per fortuna che c’era il Gaber è l’ultimo tributo che Gioele Dix dedica all’artista milanese, iniziato nel 2004 con il Festival Gaber di Viareggio. Lo spettacolo, che fonde brani noti del repertorio di Gaber con inediti monologhi mai completati e canzoni mai eseguite dal vivo, è arricchito dall’apporto della Fondazione Gaber, che ha messo a disposizione materiali esclusivi. Ma per fortuna che c’era il Gaber è uno spettacolo unico, che mescola sorprese, come un esilarante monologo inedito sulla rivoluzione d’ottobre, a ricordi personali, come il primo incontro casuale tra Gaber e Dix. Il tutto è condito da brani storici come Il Riccardo e Barbera e champagne, oltre a bozze di canzoni come Appunti di democrazia.

