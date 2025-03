Genova, Solenghi è Pignasecca al Nazionale: "Il prossimo anno verrò con Colpi di timone"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Pignasecca e Pignaverde con Tullio Solenghi sarà in scena al Teatro Nazionale fino al 19 marzo 2025. Abbiamo incontrato Tullio Solenghi già pronto e truccato per entrare sul palcoscenico...

Ogni volta tornare qui al teatro da cui Solenghi è partito è un'emozione, immagino..."È un'emozione che si rinnova ogni volta, adesso già per la seconda volta perché poi non è così scontato. Uno ha un grande successo coi Maneggi, poi dice, chissà come andrà Pignasecca...E invece stiamo bissando il successo, molti dicono ancora di più, insomma, chissà cosa succederà col prossimo, perché l'anno prossimo verrò con Colpi di timone e quindi tutti si aspettano anche il terzo atto della triade goviana".

Cosa c'è e quanto c'è di Pignasecca in Solenghi e viceversa? "No, non credo di essere avaro, Pignasecca e Pignaverde è un po' l'esemplificazione dell'avaro in salsa genovese, non credo di esserlo, però diciamo che mi piace questo personaggio perché ha anche delle tinte oscure, negative, non è solo solare com'era invece il personaggio de I Maneggi, come prova d'attore è ancora più impegnativa".

Cosa è rimasto oggi di quel primo provino? "C'è sempre una grande passione, quella che spero mi duri ancora per tanti anni, nonostante la mia veneranda età, che è poi quella che mi porta in scena ogni sera e che è quella che mi fa sempre affrontare sfide nuove. Ecco, quella credo che sia la base del mio DNA.

Per questo personaggio c'è uno studio non soltanto per la mimica e le movenze, c'è anche il trucco, una fase molto lunga per prepararlo e anche poi per toglierlo..."Sì, diciamo che questo miracolo non è dovuto solo a me, è dovuto a una truccatrice bravissima che ogni sera mi fa diventare Govi, già prima ancora di entrare in scena. Ho una compagnia molto brava che ho scelto attore per attore: esistono anche degli attori che sono in grado di recitare in genovese e quindi questo è una cosa meravigliosa".

