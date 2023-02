Imperia, si dimette il presidente di Riviera Trasporti Giovanni Barbagallo: "Chiudo un periodo intenso, consapevole di aver fatto il mio dovere"

Il presidente di Riviera Trasporti, (l'azienda del pubblico trasporto in provincia di Imperia), Giovanni Barbagallo, si è dimesso in serata, alla vigilia del voto dei creditori del piano concordatario. "Con il risultato del voto dei Creditori Chirografari - si legge nella lettera di dimissioni - ritengo concluso il mio incarico. Mi sono sempre considerato un presidente del presente e non del futuro. Serve ora un presidente che abbia un arco di tempo più lungo per esercitare il proprio mandato, che sia maggiormente in sintonia con l'assetto dell'Ente proprietario e che gestisca con tranquillità il Piano Concordatario in continuità".

Ringrazio tutti coloro - conclude la nota - che hanno contribuito ad ottenere detti risultati e in particolare il Consiglio di Amministrazione per il fattivo impegno, per la vicinanza e il sostegno avuto in un periodo particolarmente difficile e conciato. So di chiudere un periodo ricco di lavoro consapevole di avere fatto il mio dovere".

Restano nel cda i due consiglieri Sara Lercaro e John Pasqui.