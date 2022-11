Imperia quarta città in Italia per aumento dei prezzi di cibo e bevande in un anno

L'inflazione corre e la spesa, per una famiglia media, costa molto più di un anno fa. L'aumento medio dei prezzi per cibi e bevande, in Italia, è dell'11,7 per cento. Imperia è la città ligure con il dato più alto: il capoluogo più a ponente della Liguria è al quarto posto in Italia. Le famiglie, a settembre 2022, hanno pagato la spesa circa 760 euro in più rispetto a 12 mesi prima: un aumento del 13,8 per cento, pari a quello di Terni e Padova. Sul podio delle città con il maggior aumento si trova Cosenza, con il 16 per cento di prezzi in salita, seguita da Ascoli e Viterbo, entrambe più care del 14 per cento.