Imperia, presunte minacce a pubblico ufficiale: il sindaco Scajola chiede di essere interrogato

Abbiamo chiesto l'interrogatorio per chiarire, anche se avremo potuto limitarci a una semplice memoria scritta. La memoria, tuttavia, si recepisce e finisce lì. Noi, invece, abbiamo voluto fare un passo in più, anche perché nella mia personale convinzione il fatto contestato non integra gli estremi del reato e lo proveremo con argomenti di diritto".

Lo ha dichiarato all'ANSA l'avvocato Elisabetta Busuito, che annuncia per lunedì prossimo, alle 10, in tribunale a Imperia, l'interrogatorio del sindaco di Imperia, Claudio Scajola, indagato per minacce a pubblico ufficiale nei confronti dell'ex comandante della polizia locale Aldo Bergaminelli, al quale avrebbe intimato, con una telefonata dai toni accesi, di non effettuare un sopralluogo in un terreno di zona Caramagna, dove un meccanico "sfrattato" dalla precedente sede stava cercando di aprire una nuova officina, in un terreno però non edificabile. E' stato lo stesso Scajola a chiedere di essere ascoltato. "Al di là del fatto che il sindaco e la famiglia sono rimasti sconcertati - ha aggiunto il legale - perché chi conosce Scajola sa che non è persona usa alla minaccia, abbiamo chiesto di essere sentiti perché l'indagine è stata fatta senza ascoltare l'indagato, che solo di recente ha scoperto l'esistenza di questo procedimento penale"