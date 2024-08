Imperia, pale eoliche, Claudio Scajola: "Senza garanzie, parere contrario"

"Abbiamo sentito tutti i sindaci interessati a questa ipotesi progettuale, che va affrontata capendo meglio, senza giudizi affrettati. Abbiamo, quindi, nominato quattro di loro che stenderanno una relazione comune a tutti, in modo che ciascuna amministrazione risponda allo stesso modo al ministero, presentando le osservazioni per garantire che questo eventuale insediamento non procuri un danno alle falde acquifere, al paesaggio, alla criticità di alcune pareti rocciose. La necessità è di chiarimenti immediati, prima di poter esprimere un parere".

Lo ha detto il presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola ieri sera a conclusione di un vertice con i sindaci o rappresentanti dei Comuni delle valli Arroscia e Impero, per affrontare le tematiche relative al progetto che prevede l'installazione di pale eoliche, di oltre cento metri di altezza, nell'entroterra di Imperia.

"Bisogna pure capire - ha aggiunto - quali sono i vantaggi sul piano economico e sulla riduzione del costi dell'energia nei Comuni interessati. Chiederemo, inoltre, alla società proponente di venirci a spiegare in maniera dettagliata, e più chiara, tutto il progetto. Lavoreremo contestualmente con il ministero per ottenere garanzie necessarie, senza le quali ci sarebbe un parere contrario". "Da due anni su questi luoghi interessati dal progetto c'erano dei rilevatori di vento per valutare se fosse zona in cui il vento c'era e a sufficienza - ha concluso Scajola -. E' una proposta, bisogna capirla meglio e ho dato tutta la disponibilità per evidenziare qual è l'interesse generale compatibile con l'interesse delle comunità interessate".