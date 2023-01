Imperia, l'appoggio di Toti a Scajola: "Ha fatto bene come sindaco: lo sosterremo nelle forme che preferirà lui"

"Per noi Claudio Scajola ha operato bene in questi cinque anni come sindaco, ed ha operato bene in questi anni anche come presidente della Provincia". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a Ventimiglia per la firma del protocollo d'intesa per il progetto della Casa di Comunità, intervenendo sulle elezioni del maggio prossimo. Tra i Comuni che andranno alle urne c'è pure Imperia, con il sindaco Claudio Scajola pronto per affrontare il secondo mandato.

"Stiamo ragionando ovviamente con lui anche della cessazione del commissariamento dell'Ato idrico e quindi di ridare alla provincia di Imperia le competenze sull'acqua visto che gli appalti del nuovo acquedotto del Roja sono stati completati. Direi che è giusto che prosegua questa esperienza: lo farà con il nostro pieno sostegno e nelle forme e nei modi che deciderà e credo con cui si confronterà nelle prossime settimane con i partiti" ha aggiunto Toti, commentando la volontà del primo cittadino di ricandidarsi da civico puro, senza appoggio di simboli di partito.