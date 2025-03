Imperia, il 22 marzo appuntamento con il benessere psicologico

IMPERIA - Sabato 22 marzo appuntamento alla “Lagorio” con il benessere psicologico. E' Tutto pronto per l'evento in programma il prossimo 22 marzo, sull'onda del successo che hanno avuto la prima e seconda giornata di “Explora Salute”, l'expo dedicato alla promozione della salute, nell'ambito del progetto europeo finanziato dal programma EU4Health denominato CIRCE-JA, la cui mission è quella di rafforzare le cure primarie nei sistemi sanitari dell’UE.

L'appuntamento del 22 marzo, alla biblioteca “Lagorio” di Imperia dalle 10, verterà sull'empowerment psicologico – la forza del cambiamento. Pertanto ASL1 Liguria, nell’ambito del progetto CIRCE-JA, dedica un sabato al mese a incontri con psicologi presso la Biblioteca Civica di Imperia, dove durante questi appuntamenti, esperti del settore aiuteranno i partecipanti a sviluppare consapevolezza, motivazione e strategie per affrontare le sfide del cambiamento e adottare abitudini sane e sostenibili nel tempo.

Un'opportunità per rafforzare la propria determinazione e il proprio benessere psicologico, soprattutto per genitori, adolescenti, studenti, insegnanti e professionisti. Sarà occasione per ascoltare gli psicologi di Asl1 che declineranno al pubblico importanti nozioni, anche con il contributo di frammenti tratti da famose pellicole cinematografiche, sul "potere di" intervenire attivamente nella propria vita per cambiarla e raggiungere i propri obiettivi.

Asl1, nell’ambito del progetto CIRCE-JA, promuove lo sviluppo dei Centri di Promozione della Salute, luoghi in cui possa essere realizzata l’attività di promozione di sani stili di vita, strumento fondamentale per il contrasto alle malattie croniche non trasmissibili quali: diabete, obesità, infarto, ictus. Al fine di coinvolgere un ampio pubblico, si è scelto di realizzare eventi di promozione della salute in contesti non sanitari, mediante un ciclo di incontri tematici, che si svolgeranno di sabato per quattro mesi in spazi aperti alla comunità.

Ogni appuntamento sarà dedicato a un tema chiave: alimentazione e stili di vita, vita attiva ed empowerment psicologico. L’obiettivo è sensibilizzare e fornire strumenti pratici per migliorare il benessere quotidiano, prevenendo comportamenti a rischio e favorendo scelte consapevoli per la salute.

