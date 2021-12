Imperia, figlio picchia la madre: la donna è in prognosi riservata

di Alessandro Gardella

Il giovane è stato rintracciato dai carabinieri, dopo le segnalazioni di alcuni vicini di casa della donna, che ora si trova al San Martino di Genova

Un ventinovenne di Imperia ha pestato la madre, nella tarda serata di ieri, per motivi ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri. L'episodio è avvenuto nella casa della donna. Il figlio dopo averla pestata si è allontanato ed è stato rintracciato dai carabinieri che erano stati avvertiti dell'episodio da alcuni vicini della donna.

La signora è stata ricoverata in prognosi riservata all'ospedale San Martino di Genova, mentre il giovane, con precedenti per droga, è stato arrestato con l'accusa di lesioni gravissime e si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria. I militari lo hanno trovato con uno zaino in cui aveva un grosso coltello.