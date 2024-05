Imperia, economia: nuove imprese in crescita, con il traino dell'edilizia

Tornano a crescere le imprese nel primo trimestre del 2024, in provincia di Imperia e a far da traino sono le costruzioni. In flessione sono invece agricoltura, industria e commercio e servizi. E' quanto emerge dall'analisi della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati Movimprese che fotografa l'andamento demografico delle imprese nel primo trimestre dell'anno.

Con 24.997 imprese registrate al 31 marzo 2024, il saldo tra iscrizioni e cessazioni è positivo con più 29 unità (più 0,12 per cento), a fronte di un primo trimestre 2023 che era stato caratterizzato da un saldo negativo (meno 80 unità, per un meno 0,32 per cento). Il confronto iscrizioni/cessazioni tra il primo trimestre 2024 e quello del 2023 evidenzia, in valori assoluti, un aumento nel numero delle iscrizioni (da 434 a 439 aperture) e una diminuzione, in misura più consistente, nel numero delle cessazioni (dalle 514 cessazioni non d'ufficio del primo trimestre 2023 alle 410 dei primi tre mesi dell'anno in corso).

Riguardo i settori, l'unica variazione percentuale dello stock (cioè la variazione percentuale intervenuta rispetto allo stock di inizio trimestre) avente segno positivo è quella che riguarda le costruzioni (più 0,13 per cento). A far registrare una leggera flessione sono: agricoltura (meno 0,30 per cento), industria (meno 0,75 per cento), commercio (meno 0,38 per cento) e servizi (meno 0,21 per cento).