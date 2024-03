Imperia, "Career Talk" di Orientamenti, Scajola: "Aiutiamo i giovani a trovare la propria strada"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Più di 400 studenti, 11 istituti scolastici, 10 aziende del territorio in un incontro organizzato da Regione Liguria per mezzo di Alfa - Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento, in collaborazione con la Camera di Commercio Riviere di Liguria e Confindustria Imperia, per aiutare i giovani della provincia di Imperia a trovare la propria strada e realizzare il loro sogno nel cassetto, con il Career Talk di Orientamenti tenutosi nel capoluogo del Ponente ligure.

Marco Scajola, assessore regionale alla Formazione, presenta la tappa di Imperia di "Orientamenti": "Abbiamo con noi oltre 400 studenti dalle diverse scuole superiori della provincia di Imperia per quello che abbiamo voluto chiamare "career talk": i ragazzi parteciperanno a un evento mai fatto, confronto diretto con dieci imprese del territorio, dall'agroalimentare alla cantieristica navale, potranno confrontarsi col mondo del lavoro, scoprire con confronto faccia a faccia quelle che sono le realtà produttive più importanti o più rappresentative del nostro territorio, che possono essere motivo di stimolo per i nostri giovani a conoscere, a crescere e a inserirsi nel mondo del lavoro".

"E' una giornata dinamica e divertente per i ragzzi, noi vogliamo parlare loro perché siano coinvolti e orientati per capire conoscere confrontarsi e poi fare in autonomia la scelta che riterranno più opportuna. La Liguria sta crescendo, i numeri ci danno risposte importanti, stanno aumentando lavoro occupazione e richiesta di professionalità, noi come Regione Liguria dobbiamo fare la nostra parte, dare ai ragazzi le giuste informazioni, la giusta formazione e il giusto orientamento per poter scegliere, crescere e inserirsi al cento per cento nel mondo del lavoro".