Imperia, bollette salate con conguaglio: Rivieracqua offre rateizzazione in sei pagamenti

Rivieracqua, gestore del ciclo idrico in provincia di Imperia, ha introdotto un piano di rateizzazione per aiutare i cittadini a gestire le bollette con conguaglio retroattivo al 2022. La misura, già applicata automaticamente, riguarda sia le utenze domestiche che quelle non domestiche.

Le bollette – I cittadini di Bordighera e Ospedaletti hanno ricevuto bollette particolarmente alte, dovute al conguaglio retroattivo calcolato sulla tariffa unica. Gli importi hanno generato malcontento e difficoltà tra gli utenti, spingendo Rivieraqua a intervenire con soluzioni di pagamento più flessibili.

Rateizzazione – Per le utenze domestiche con importi superiori a 200 euro e per quelle non domestiche con importi oltre i 500 euro, la società ha previsto una dilazione automatica in sei rate bimestrali. “Abbiamo già allegato i bollettini per il pagamento dilazionato nelle bollette inviate ai clienti”, spiega Rivieraqua in una nota ufficiale.

Flessibilità – La società si dichiara disponibile a valutare ulteriori modalità di dilazione per casi di particolare urgenza o difficoltà economica. Questo approccio mira a garantire un sostegno concreto agli utenti in un momento di aumenti significativi dei costi.

Tariffe – Il conguaglio retroattivo riflette l’applicazione della tariffa unica, un aggiornamento che ha determinato incrementi significativi rispetto agli anni precedenti.

Conclusioni – Rivieraqua invita gli utenti a contattare i propri uffici per eventuali esigenze particolari, ribadendo la volontà di supportare la clientela in difficoltà.

