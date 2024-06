Imperia, al via l'edizione 2024 di Orientamenti Summer con oltre 100 partecipanti

FORMAZIONE: AL VIA DA IMPERIA L’EDIZIONE 2024 DI ORIENTAMENTI SUMMER CON OLTRE 100 PARTECIPANTI

IMPERIA. Oltre 100 partecipanti, attività per genitori e studenti, focus su attitudini personali, mondo del lavoro e offerta formativa, decine di domande e informazioni utili. Questo il bilancio della prima tappa di Orientamenti Summer svoltasi nella biblioteca civica Leonardo Lagorio di Imperia. L’evento, creato dalla Regione Liguria per sostenere i ragazzi nella scelta del percorso formativo post scuole medie, ha preso il via dal capoluogo ponentino per il primo di nove incontri previsti in tutto il territorio ligure.





“Orientamenti Summer è una grande opportunità per i nostri giovani, che trovano strumenti di valutazione concreti per misurare le proprie aspirazioni professionali e le offerte formative disponibili - dice il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana - La grande partecipazione alla prima tappa di Imperia dimostra l’importanza di iniziative come questa, che mettono al centro i ragazzi e le loro esigenze. Come Regione Liguria siamo impegnati a sostenere i giovani nel loro percorso di crescita, offrendo loro le opportunità necessarie per affrontare con successo le sfide attuali del mondo del lavoro. Continueremo a lavorare per garantire che ogni tappa di Orientamenti Summer sia un successo e un punto di riferimento per studenti e famiglie”.





A organizzare l’appuntamento e il tour ligure l’assessore regionale alla Formazione e all’Orientamento Marco Scajola che afferma: “Un grandissimo successo per una prima tappa ricca di contenuti utili per i partecipanti, ma anche per noi amministratori. Vedere oltre cento persone, tra genitori e ragazzi, seguire i nostri esperti, porre domande e considerazioni è certamente motivo di soddisfazione e testimonia la bontà dell’evento proposto. Abbiamo fornito, gratuitamente, un quadro generale dell’offerta formativa superiore in provincia in maniera snella ed efficace. Partiamo da Imperia per attraversare, simbolicamente, tutta la nostra regione entroterra incluso con l’obiettivo di essere d’aiuto per più persone possibili. Orientamenti è un contenitore in continua crescita che non si ferma mai – aggiunge Scajola-. In quest’anno scolastico siamo stati costantemente vicini ai ragazzi e ai loro genitori con eventi e webinar che hanno coinvolto migliaia di persone. Vogliamo confermarci, appuntamento dopo appuntamento, come punto di riferimento per i ragazzi liguri, guidarli nelle scelte presenti e future con la convinzione che non siano scatole da riempire, ma torce da accendere”.





Presente, in rappresentanza del Comune di Imperia, l’assessore ai Servizi Educativi Laura Gandolfo: "Le scelte non sono mai semplici, tantomeno quando si è molto giovani - sottolinea -. Noi adulti dobbiamo fornire ai ragazzi tutti gli strumenti possibili per trovare la strada giusta e Orientamenti Summer è certamente uno di questi. La disponibilità di docenti ed esperti del settore, per ricevere informazioni di qualsiasi natura sull'offerta formativa post scuole medie, è una possibilità unica che darà un supporto concreto a tutti i partecipanti".





Studenti e genitori potranno trovare sul sito di riferimento: www.orientamenti.regione.liguria.it materiale utile per approfondire quanto discusso durante l’incontro. Al medesimo indirizzo è possibile prenotarsi per le prossime tappe di Orientamenti Summer a partire da quella di Pieve di Teco prevista per martedì 25 giugno, alle ore 18, presso la Sala Consiliare del Comune.

Questo l’elenco completo degli appuntamenti: 25 giugno – Pieve di Teco, 26 giugno – Savona, 28 giugno – Brugnato, 1° luglio – Genova, 2 luglio – Busalla, 4 luglio – Sestri Levante, 8 luglio – La Spezia, 11 luglio – Calizzano.