Imperia, 123 parcheggi nelle aree inutilizzate del porto. Scajola: "Oneglia si riappropria di queste zone"

Sono 123 i posti auto ricavati nelle aree inutilizzate del porto di Oneglia. Si amplia così il parcheggio di piazzale Maestri del Commercio, accanto all'ex stabilimento Agnesi. Novantaquattro stalli, in particolare, sono gratuiti. 27 le strisce blu a tariffa ridotta per residenti e lavoratori (50 centesimi l'ora) e 2 per disabili. Complessivamente l'area parcheggio supera i trecento posti. L'ampliamento delle aree di sosta è stato possibile grazie all'utilizzo di circa 2.500 metri quadrati nell'avamporto di Oneglia, con l'intesa tra Comune, Capitaneria di porto, Guardia di finanza e Agenzia delle dogane. La parte di parcheggio a strisce blu, rimasta gratuita fino al termine dei lavori, diventerà a pagamento a partire da lunedì 15 luglio. "Imperia si riappropria di aree inutilizzate - ha affermato il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, a margine di un sopralluogo nell'area assieme agli assessori Gianfranco Gaggero, Antonio Gagliano, Gianmarco Oneglio -. Non possono esistere parti della città che non rientrino in un progetto complessivo di sviluppo. La prima fase è stata quella dell'ampliamento di Banchina Aicardi, a uso pubblico per eventi e manifestazioni, con l'agevolare ulteriormente l'economia turistica e produttiva del territorio. La seconda fase - ha concluso il sindaco - è stata l'apertura di questi nuovi spazi per le auto. Tutto ciò grazie all'effettiva collaborazione con i diversi enti e al lavoro intenso dei tecnici del Comune".