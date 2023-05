Il viceministro Rixi al Transport Logistic 2023: "Insieme ai porti del Nord Europa per costituire il secondo pilastro della logistica europea"

Il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi partecipa al forum Transport Logistic 2023 in corso in Germania nella città di Monaco di Baviera. "Siamo qui nello stand di Ports of Genoa per dimostrare la capacità sia della Liguria sia dell'Italia di essere protagonsita dello sviluppo logistico europeo, non in contrapposizone con i porti del Nord Europa ma insieme per costituire il secondo pilastro della logistica europea, ossia quello del Mediterraneo, su cui l'Italia avrà un ruolo fondamentale. Per questo il Governo punterà su investimenti, connessioni ferroviarie e autostradali e sul superamento dei problemi sui valichi alpini. Per noi è fondamentale partire con il più grande sistema portuale italiano per dare un futuro ai nostri operatori ma soprattutto alla logistica europea