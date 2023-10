Il verde ornamentale, l'oro della Riviera di Ponente

"E' un mercato che si rinnova, ormai, da quattro decenni. Ma, tuttora, non conosce crisi. Le nostre creazioni arrivano in ogni angolo del mondo e fanno conoscere la Riviera nonostante una concorrenza sempre più forte". Lo dicono i produttori di verde ornamentale ai microfoni di Benvenuti in Liguria, la trasmissione del mercoledì sera di Telenord.

Una produzione che si percepisce in modo netto, pure, percorrendo l'autostrada A10 in quanto determinate qualità di prodotti necessitano di ombra costante e, così, chi ha puntato su quelle specificità, negli anni, ha sostituito le canne con teli neri visbili in tanti campi o colline del Ponente.

Il ruscus è la qualità raccontata durante l'ultima puntata: "Serve pazienza, servono tre anni per aspettare il frutto della vendita. Al tempo stesso, la pianta resta produttiva per oltre 30 anni e non c'è stagionalità, ogni mese va bene. Un tempo qui c'erano le pesche, adesso l'ossigeno economico per le nostre famiglie è dato dal verde ornamentale".