Natale a Genova, un mese di eventi: il passaporto dei presepi raddoppia. Ecco tutti gli eventi

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Arriva il Natale anche a Genova che si addobba a festa e scende in campo con numerosi eventi su tutto il territorio comunale. Luci, musica, presepi storici e appuntamenti per grandi e piccini coloreranno le strade e gli edifici storici della città in vista del Natale 2024.

«Anche quest’anno abbiamo voluto donare a Genova un Natale, di luce, spensieratezza e tradizione, che abbraccerà ogni delegazione per una città davvero policentrica - ha spiegato l’assessore alle Tradizioni cittadine, commercio e alle Pro Loco Paola Bordilli - Sono davvero felice e soddisfatta dell'immenso lavoro fatto l'anno scorso sul tema della valorizzazione dello spettacolare patrimonio presepiale, statico e non, presente nella nostra città. Arriviamo così a un Natale 2024 in cui l'iniziativa "passaporto dei Presepi", accolta con forte entusiasmo, raddoppia i percorsi dei presepi: ben 74 presepi aderenti, di cui 10 che hanno voluto partecipare da fuori Comune. Tutto questo testimonia come la cultura del presepe sia molto forte e a tutti coloro che negli anni l'hanno tramandata e custodita va il nostro grazie. Assieme alla Arcidiocesi di Genova – continua Bordilli - abbiamo voluto confermare anche i tre cortei storici che confluiranno poi nel grande presepe vivente a San Lorenzo il giorno 4 gennaio 2025. Le iniziative sono davvero tantissime, tutte legate tra loro dalla volontà di rendere il Natale sempre più una festa cittadina, con oltre 40 installazioni luminose e con la voglia di sentirsi tutti partecipi delle festività, dal Ponente al Levante, passando per le vallate. Ci rende molto orgogliosi anche la scelta, per la terza volta di Genova da parte della Fanfara Alpina Taurinense, a suggello anche della importante scelta di Genova quale sede della Adunata alpina nel 2026. Invito tutti i genovesi a partecipare alle varie iniziative tra musica, storia, luci, cultura, commercio, solidarietà e tradizioni. Voglio infine fare un sentito ringraziamento al sistema camerale, agli sponsor, i cori, alle proloco e CIV, alle associazioni di volontari e a tutti coloro che ogni anno, insieme all’amministrazione, rendono possibile questa magia».

«Vorrei sottolineare la buona collaborazione tra la Curia e il Comune di Genova, per la valorizzazione sia dei presepi e delle Chiese in musica, sia per le molteplici attività anche legate all’inizio del Giubileo» ha aggiunto don Gianfranco Calabrese, vicario episcopale della Curia arcivescovile.





PASSAPORTO DEI PRESEPI - Sulla scia del successo e dell'entusiasmo dello scorso anno, il Comune - assessorato alle Tradizioni Cittadine e l’Arcidiocesi presentano la seconda edizione del Passaporto dei Presepi, che quest’anno raddoppia. Saranno infatti due i passaporti realizzati, caratterizzati da percorsi che si snodano da ponente a levante attraversando le vallate e abbracciando anche alcuni comuni liguri, tra cui Torriglia con lo storico e importante presepe di Pentema che ha voluto aderire all'iniziativa.

Sono ben 74 (30 in più rispetto all’edizione 2023) i presepi genovesi disseminati sul territorio, che seguono il percorso dei Re Magi o quello della Stella Cometa.

Entrambi i percorsi comprendono il presepe dell'Oratorio di San Siro di Struppa, in ricordo dei 1000 anni dalla consacrazione della limitrofa omonima Abbazia che dal 1025 vede la presenza dei Benedettini.

Farà parte del passaporto anche lo storico Presepe di Crevari che nel 2023, a causa di alcuni funzionamenti da ammodernare, è stato esposto in modalità ridotta nel cortile di Palazzo Tursi. Quest'anno, grazie all’impegno congiunto del Comune di Genova, della Parrocchia, dei volontari e della sponsorizzazione da parte di Coop Liguria, è tornato a casa nella parrocchia di Sant'Eugenio con una disposizione, seppur parziale, che ne consente la visione ed ammirazione per poi continuare il restauro nella sua completezza.

In questa seconda edizione, entrano ufficialmente a far parte del Passaporto anche otto presepi viventi, alcuni di lunga storia e altri di più recente costituzione come quello organizzato da Comune e Arcidiocesi per il prossimo 4 gennaio.

Ad ogni percorso corrisponde una mappa:

L’iniziativa seguirà le tempistiche e le tradIzioni proprie di ciascun sito, iniziando con i presepi che aprono le porte il 30 novembre, e si conclude il 2 febbraio: i partecipanti che avranno conseguito il maggior numero di timbri verranno premiati durante la cerimonia prevista per il prossimo 16 febbraio a Palazzo Ducale.

I passaporti potranno essere ritirati direttamente presso i presepi, mentre gli abbonati alla testata “Il cittadino” lo riceveranno direttamente a casa.





CHIESE IN MUSICA - Un'altra novità di questo Natale, il Concerto di Campane sabato 14 dicembre piazza San Lorenzo con dell'Associazione Campanari Liguri, che si esibiranno al mattino e al pomeriggio in un repertorio di musiche natalizie. Le campane saranno direttamente visibili in piazza per consentire a genovesi e visitatori di meglio comprendere l'attento e minuzioso lavoro dei campanari. Torna, si rinnova e si amplia anche l’attesissimo appuntamento con Chiese in musica, con ben 12 concerti e un totale di 40 ensembles.

Si inizia sabato 7 dicembre alle 18.30 nella Chiesa N.S. del Soccorso e San Rocco con la Prà - Piccola Orchestra Praese mentre alle 20.30, l’appuntamento è a San Siro Struppa con il Circolo Mandolinistico Risveglio Genova, il Quartetto Ebanum, il Coro Quattro Canti, l’Officina Musicale PeopleAround e Riccardo Guella.

Ecco gli altri appuntamenti:

Mercoledì 11 dicembre h 20.30 Chiesa Santa Maria delle Vigne: Il Concerto delle Dame genovesi - Coro Brinella - Banda Santo Stefano d'Aveto - Silvano Chidda (forfettario) - Amici della Montagna di Genova

Martedì 17 dicembre h 20.30 Chiesa San Siro Nervi: Coro et Laboro - Lucia Verzillo - Coro Maddalena - Sizohamba Gospel Choir - Coro Monte Cauriol

Venerdì 20 dicembre h 20.30 Chiesa Sant'Ambrogio di Voltri: Gruppo Polifonico Concentus Bracelli - Coro "Il cerchio armonico" - Voci sul Mare - Ensemble Antonella Fontana

Domenica 22 dicembre

h 17 Chiesa SS. Annunziata del Vastato: Filarmonica di Bolzaneto

h 21 Chiesa SS. Annunziata del Vastato: Genova Vocal Consort - Società dei Concerti

Venerdì 27 dicembre h 20.30 Chiesa Santa Maria Assunta di Prà Palmaro: Coro CANTACUP di Pegli - Graziella Scovazzo - Coro VeteraNova - Coro Ukraina - Coro Monti Liguri

Venerdì 3 gennaio h 20.30 Chiesa San Francesco d'Albaro: Corale Isorelle - Jubilus - Spirituals & Folk - Coro polifonico Santo Stefano d'Aveto

Sabato 4 gennaio h 20.30 Chiesa San Marco al Molo Porto Antico: Valentina Izzo, Filippo Pasini - Rogger Guerra, Paolo Vigo - Laura Peccenini, Paolo Vigo - Coro Januenses Academici Cantores - Paganini Junior Chamber Orchestra

Domenica 5 gennaio h 20.30 Chiesa San Donato: Filarmonica Pegliese - Banda di Bolzaneto - Coro Aurelio Rossi - Filarmonica Pegliese e Coro - Banda di Bolzaneto e Coro - Organici uniti

E sempre in tema di musica, la Brigata alpina taurinense sceglie Genova, per il terzo anno, per il concerto della sua fanfara. Appuntamento il 10 dicembre alle 20.45 a palazzo Ducale: il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Gigi Ghirotti in occasione dei suoi 40 anni di attività nella nostra città.

Domenica 22 dicembre invece tornerà la Genova Band Parade, un percorso itinerante musicale nelle vie del centro cittadino.





BABBO NATALE - Per la gioia dei più piccoli, dal 30 novembre al 24 dicembre, la slitta torna a portare luce, musica e allegria nelle strade e nelle piazze, con Babbo Natale e il suo elfo a distribuire caramelle e letterine ai bambini di tutta Genova.

Si parte sabato 30 novembre alle 15 da piazza Fontane Marose e, attraversando via XXV Aprile, Galleria Mazzini e piazza De Ferrari si arriva in via XX Settembre.

Si prosegue domenica 1° dicembre dalle 10 a Nervi, tra viale delle Palme e via Oberdan, dopo la fine dei lavori di riqualificazione del tratto centrale e in continuità con la “Festa delle luci”, organizzata dal Civ Nervi2005 di Confcommercio per dare il via al periodo di festività natalizie.

Lunedì 2 dicembre l’appuntamento è alle 16 in piazza Carignano.





WINTER PARK - Dal 6 dicembre, sempre per la gioia di grandi e piccini, torna il Winter Park, nella location scelta dall'amministrazione a Ponte Parodi. Inaugurazione alle 15.30 per una edizione con un’offerta di più 100 attrazioni che permettono sia di passare una serena giornata in famiglia, sia di trascorrere momenti all’insegna dell’adrenalina. Questi ultimi apprezzeranno particolarmente due grandi novità di quest’anno: Eclipse, un’attrazione alta 50 metri, che raggiunge i 110 chilometri orari e unica in Italia, e Galaxy 360 che, come suggerisce il nome, è una giostra pendolo che fa compiere al pubblico un giro completo, anche a testa in giù

Dal 7 dicembre, in una nuova e rinnovata formula, nel parco di Villa Bombrini si terrà il Villaggio di Babbo Natale, quest’anno alla sua quarta edizione. Organizzato dal Comune di Genova per il tramite della Maia Group srls, con il contributo organizzativo di Società per Cornigliano e l’apporto della Pro Loco Cornigliano Ligure. Il Villaggio inaugura il 7 dicembre alle 10,30, con la musica della Banda di Cornigliano, l’esibizione del coro gospel, laboratori, spettacoli, e sarà visitabile fino al 23 dicembre.

Tante le parate di "Babbi Natale", a piedi, in macchina o in moto, tra cui il 22 dicembre la tradizionale Camminata dei Babbi Natale che si riuniranno alle 10.30 in piazza De Ferrari , organizzata da My Trekking a sostegno del Gaslini

MERCATINI - A Genova Natale vuole dire anche i tradizionali mercatini e fiere di Natale: San Nicola, il mercatino della solidarietà in piazza Piccapietra; la fiera di Natale di piazza della Vittoria; il mercatino di piazza De Ferrari; il mercatino di piazza Matteotti, la fiera del libro in Galleria Mazzini e il Mercatale in Piazza De Ferrari.

Le illuminazioni natalizie, scenografiche a terra, saranno oltre 40, sparse in tutte le delegazioni, mentre in alcune zone specifiche della città saranno allestite illuminazioni tridimensionali attraversabili e con le quali interagire.

Da Ponente a Levante, passando per le vallate e la radura della Memoria, alcuni dei luoghi più scenografici di Genova, poi, saranno illuminati in maniera particolare: tra le zone di novità di quest'anno Spianata Castelletto e la ripresa della illuminazione delle Caravelle. Dal Valle Intelvi a Genova: l’albero di Natale di piazza De Ferrari è pronto per l’accensione assieme alla illuminazione dei palazzi realizzata e offerta alla città da Iren. L’appuntamento, come da tradizione, è per l’8 dicembre dalle ore 17.

“Ben trovou, Messê ro Duxe”, “Benvegnùo, Messê l’Abou” torna, come ogni anno, l’appuntamento con la tradizionale cerimonia del Confeugo che quest’anno si svolgerà il 21 dicembre. Come sempre il corteo storico partirà da Caricamento e arriverà in piazza De Ferrari dove, davanti a Palazzo Ducale, verrà arso il fascio di rami d’alloro che, secondo la tradizione, darà ai genovesi un’anticipazione sul nuovo anno

Non mancherà l’attesissimo appuntamento dell’epifania che, oltre alla consueta discesa della Befana in piazza Matteotti, sarà arricchita da importanti novità che verranno svelate molto presto.Tutte le iniziative saranno disponibili su visitgenoa.it a partire dalla giornata di lunedì 2 dicembre.





I CIV DI GENOVA - «I Civ (Centri Integrati di Via) della Consulta di Confcommercio Genova hanno preparato un ricco calendario di eventi per rendere il Natale 2024 speciale, con un investimento complessivo di 243mila euro per le sole luminarie, e hanno trasformato la città con un ulteriore contributo, animandola con mercatini, spettacolari, eventi i e iniziative dedicate a grandi e piccini, anche grazie ai bandi del Comune di Genova» ha detto Alessandro Cavo, presidente di Confcommercio.