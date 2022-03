Il presidente Lanna a Bogliasco per l'allenamento. Ferrari lavora in palestra

di Redazione

Lavoro differenziato fra chi ha giocato a Bergamo e chi no. Askildsen ha lavorato da solo in campo. La situazione degli altri convalescenti

C'era anche il presidente Marco Lanna a presenziare all'allenamento della Sampdoria ieri al Mugnaini in vista della trasferta di Udine. Sotto lo sguardo del presidente, mister Giampaolo e il suo staff hanno diviso la squadra in due gruppi: lavori tecnico-atletico per i blucerchiati che hanno accumulato più minuti a Bergamo; esercizi più improntati sulla forza per il resto dei giocatori disponibili.

Sul fronte dei giocatori sulla via del recupero lavoro in campo, seppur personalizzato, per Kristoffer Askildsen, mentre hanno proseguito in palestra Ferrari e Vieira. Mikkel Damsgaard e Manolo Gabbiadini proseguono i rispettivi programmi di recupero.

Domani, giovedì, i blucerchiati lavoreranno a Bogliasco di mattina.