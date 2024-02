Il Gruppo Grimaldi alla fiera Fruit Logistica di Berlino

Il Gruppo Grimaldi sarà tra i protagonisti della fiera Fruit Logistica, il maggiore appuntamento internazionale della logistica ortofrutticola, in programma a Berlino dal 7 al 9 febbraio. Durante l’evento, nel proprio spazio espositivo (Hall 26 / G-51), il Gruppo presenterà ai principali operatori che compongono la filiera della logistica ortofrutticola la sua vasta rete di linee marittime operate nel bacino del Mediterraneo, attraverso i brand Grimaldi Lines, Trasmed e Minoan Lines.

Tante sono le regioni italiane ed europee a cui le compagnie del Gruppo dedicano servizi regolari frequenti ed efficienti, perfetti per il trasporto di prodotti ortofrutticoli. Sono fondamentali, ad esempio, i collegamenti marittimi di Grimaldi Lines tra la penisola italiana, la Sardegna e la Sicilia: in particolare, sulle linee Livorno-Olbia, Civitavecchia-Arbatax-Cagliari, Napoli-Cagliari-Palermo, Livorno-Palermo e Napoli-Palermo, il Gruppo offre un servizio dedicato ai mezzi guidati ideale per gli operatori del mercato di frutta e verdura.

Altrettanto cruciali per il comparto ortofrutticolo sono le linee che collegano i principali porti spagnoli del Mediterraneo, Valencia e Barcellona, all’Italia e alle Isole Baleari. Non perde di centralità lo storico servizio Civitavecchia-Porto Torres-Barcellona, effettuato con le navi Cruise Roma e Cruise Barcelona, ammiraglie della flotta ro-pax Grimaldi Lines e prime unità del Mediterraneo con tecnologia Zero Emission in Port®. Altra linea di punta del Gruppo è il servizio Livorno-Savona-Barcellona-Valencia, operato con 4 navi “Eco”, unità ro-ro ibride della moderna classe GG5G (Grimaldi Green 5th Generation), capaci di trasportare circa 500 semirimorchi e 180 automobili ciascuna e di effettuare soste in porto a zero emissioni. Quanto ai servizi di più recente introduzione, hanno già riscosso grande successo il collegamento ro-ro bisettimanale Salerno-Cagliari-Palma di Maiorca-Sagunto, prima linea del Gruppo che collega direttamente l’Italia con le Isole Baleari, e quelli regolarmente operati da Trasmed tra i porti di Valencia e Barcellona e le isole di Maiorca, Minorca e Ibiza.

La fiera sarà un’ottima occasione anche per presentare il potenziamento delle linee tra Italia e Grecia, in particolare di quelle che collegano il porto greco di Igoumenitsa a Brindisi, Bari, Ancona e Venezia, con un totale di oltre 40 partenze settimanali. Da segnalare, in questo senso, l’impiego di due moderne navi ro-pax sul servizio Brindisi-Igoumenitsa ed altrettante sulla linea Ancona-Igoumenitsa. Spazio sarà dato anche ai collegamenti domestici greci, operati regolarmente da Minoan Lines tra i porti del Pireo (Atene), Milos ed Heraklion (Creta).

Infine, il Gruppo Grimaldi presenterà un servizio ideale per il trasporto di prodotti ortofrutticoli dalla penisola iberica (Spagna e Portogallo) alla Sicilia ed al Mediterraneo orientale (Grecia, Turchia, Balcani) e viceversa: grazie al “Long-Bridge”, con un’unica prenotazione a tariffa scontata, i camion possono viaggiare sulla linea marittima Barcellona-Civitavecchia e, dopo un breve tratto via strada, proseguire via mare per la Grecia – con imbarco da Brindisi o da Ancona – oppure per la Sicilia – con imbarco da Napoli o Salerno.

Il Gruppo Grimaldi è leader europeo nelle Autostrade del Mare, che rappresentano un’alternativa al “tutto strada” efficiente ed ecosostenibile anche per gli operatori della filiera logistica ortofrutticola: il trasporto via mare permette, infatti, di evitare congestioni stradali, ritardi nelle consegne, costi di carburante eccessivi, e garantisce consegne puntuali e soprattutto regolari, grazie ai collegamenti capillari offerti dal Gruppo Grimaldi tra i più importanti bacini di import-export di prodotti ortofrutticoli.