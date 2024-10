Il Genoa frena su Balotelli e Gila fa la conta per il Bologna

Per ora il Genoa non si avventura a mettere sotto contratto fino a giugno lo svincolato Mario Balotelli. Trattativa che pareva essere pronta a decollare e che invece si è arenata mandando in stand by l’arrivo del 34enne attaccante senza squadra.

In società sta prevalendo l’idea di evitare salti nel vuoto visto che Balotelli spesso è divisivo in campo e fuori. Eppure Gilardino aveva dato l’ok per averlo. Le valutazioni sul giocatore comunque proseguono ma senza troppo entusiasmo.

Intanto i rossoblu si preparano al difficile e delicato match con il Bologna di sabato alle 15 al Ferraris. Il tecnico rossoblu che potrebbe avere per la panchina il nuovo trequartista Gaston Pereiro che firmerà il contratto, invece dovrà rinunciare ancora ad Ekuban e Messias che se tutto andrà bene saranno a disposizione per la Lazio. Così in avanti il Grifone avrà a disposizione solo Pinamonti, Ekhator e Ankeye.

Genoa ancora in piena emergenza ma con la spinta del pubblico che si vedrà già martedì pomeriggio al Signorini con tanti tifosi presenti a seguire l’allenamento a porte aperte.