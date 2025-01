Il Consiglio regionale della Liguria convocato per oggi, oltre 20 punti all’ordine del giorno. Diretta su Telenord

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria è convocato per oggi dalle ore 10:00 fino a un massimo delle 15:00, presso l’Aula consiliare Sandro Pertini in via Fieschi 15. La sessione, parte della I sessione ordinaria in prosecuzione, affronterà una vasta gamma di tematiche iscritte all’ordine del giorno. I lavori saranno trasmessi in diretta su Telenord.

Principali tematiche - Tra i punti in agenda spiccano diversi temi di rilevanza per la regione, come le case di comunità in ASL 5, la gestione delle prescrizioni sanitarie e la questione delle ricette mediche. In discussione anche il mancato rinnovo del credito d’imposta per il fondo destinato alla lotta contro la povertà educativa minorile e l’inclusione della cefalea primaria cronica tra le malattie sociali.

Sanità e territorio - Particolare attenzione sarà dedicata alla carenza di reagenti per analisi nell’ASL2 e ai tagli ai fondi destinati a piccoli e medi comuni. Tra gli altri argomenti figurano le problematiche relative alla struttura di Villa Zanelli a Savona e il monitoraggio del fenomeno del "boarding" nei pronto soccorso.

Emergenze e sostenibilità - Saranno esaminate anche questioni legate alla frana di Masone in località Bertè, alla tutela delle aree di acquacoltura e agli aumenti tariffari delle bollette dell’acqua nella provincia di Imperia. In discussione, inoltre, le strategie regionali per la gestione delle emergenze climatiche e il mancato rinnovo della gratuità dei bolli per veicoli ibridi.

Focus economico - Tra i punti chiave, le iniziative per garantire servizi per la prima infanzia nell’ambito del PNRR e la tutela della retribuzione minima nei contratti di appalto della Regione.

