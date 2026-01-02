Attualità

A Scignoria! il bilancio di Babbo Natale genovese: "Un mestiere sempre più difficile"

di Gilberto Volpara

L'analisi sulle richieste più gettonate del 2025

Velaria

 

A Scignoria! su Telenord le richieste più diffuse del 2025 pervenute al Babbo Natale made in Vallescrivia che parla genovese. Ai vertici della classifica, l'elettronica. 

 

 

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Tags:

genovese babbo natale

Condividi: