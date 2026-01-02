A Scignoria! il bilancio di Babbo Natale genovese: "Un mestiere sempre più difficile"
di Gilberto Volpara
L'analisi sulle richieste più gettonate del 2025
A Scignoria! su Telenord le richieste più diffuse del 2025 pervenute al Babbo Natale made in Vallescrivia che parla genovese. Ai vertici della classifica, l'elettronica.
