ICS esorta il WTO a dare priorità al trasporto marittimo nei negoziati commerciali multilaterali

di Edoardo Cozza

Esortata Ngozi Okonjo-Iweala, direttrice generale del WTO, a prestare maggiore attenzione al trasporto marittimo nelle iniziative e nei negoziati commerciali

In vista delle riunioni ad alto livello del WTO – l’organizzazione del commercio mondiale - l’International Chamber of Shipping (ICS) ha chiesto di dare priorità al trasporto marittimo nei negoziati commerciali multilaterali.

Anche se la 12^ conferenza ministeriale, che avrebbe dovuto tenersi dal 30 novembre al 3 dicembre è stata rinviata a tempo indeterminato a causa della variante Omicron, il programma delle riunioni dei ministri del WTO e dei governi andrà avanti. Saranno discusse questioni e sfide critiche che il sistema commerciale multilaterale deve affrontare e che incidono sull'economia globale, compreso l'attuale impatto del COVID-19.

In una sessione informativa con la comunità imprenditoriale, prima degli incontri di questa settimana, l'ICS ha esortato Ngozi Okonjo-Iweala, Direttrice generale del WTO, a prestare maggiore attenzione al trasporto marittimo nelle iniziative e nei negoziati commerciali dell'Organizzazione. Le discussioni formali sulla liberalizzazione dei servizi di trasporto marittimo presso il WTO sono state interrotte per diversi anni e gli impegni dei governi nazionali verso la liberalizzazione dei servizi marittimi nei negoziati precedenti mancano di certezza giuridica, lasciando l'industria in un limbo perpetuo.

Rispondendo all'appello di ICS, Okonjo-Iweala, ha dichiarato: "Con tutti i problemi della catena di approvvigionamento che abbiamo riscontrato quest'anno, c'è un crescente interesse nel settore del trasporto marittimo, compresi i problemi sottostanti che portano a strozzature della catena di approvvigionamento.

“Abbiamo già incontrato alcune delle principali compagnie di navigazione e il prossimo anno prevediamo di tenere un dialogo completo con l'intero settore, per comprendere meglio questi problemi, quali erano le loro difficoltà e cosa si può fare per affrontarle. Ciò potrebbe portare il WTO a esplorare altre questioni che incidono sul settore”.

Parlando prima delle riunioni ministeriali, Guy Platten, segretario generale dell'ICS, ha commentato: “Siamo molto incoraggiati dal messaggio della Direttrice generale Okonjo-Iweala all'industria navale durante questo incontro. Sono molte le questioni che uniscono ICS e WTO, in qualità di custode del libero scambio in tutto il mondo, perfettamente in linea con i nostri valori e principi condivisi di accesso aperto e senza ostacoli ai mercati internazionali. Non vediamo l'ora di impegnarci con lei al WTO in questo dialogo globale che è stato proposto per il prossimo anno".

Si spera che i colloqui si basino sulle precedenti collaborazioni tra WTO e ICS, incluso un dialogo a tavola rotonda, "Il ruolo del trasporto marittimo nella ripresa post-COVID", che le due organizzazioni hanno ospitato insieme all'inizio di quest'anno, esplorando i risultati del rapporto dell'ICS intitolato "Protezionismo nelle economie marittime".