I Ports of Genoa sbarcano a Bucarest per l'Italian Business Integrity Day

di Edoardo Cozza

Lucia Cristina Tringali, in rappresentanza dell'AdSP Mar Ligure Occidentale, ha illustrato le azioni di trasparenza e anticorruzione che vengono portate avanti

I Ports of Genoa, rappresentati da Lucia Cristina Tringali, hanno partecipato alla prima edizione di IBID, l’Italian Business Integrity Day, a Bucarest. L’evento, organizzato dall’Ambasciata Italiana con l’obbiettivo di illustrare le migliori prassi in materia anticorruzione e trasparenza, ha visto la partecipazione di aziende private e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, l’unico ente pubblico non economico presente ai seminari.

La giornata di lavoro si è articolata intorno a due momenti principali: la mattina presso la Residenza d’Italia, nel pomeriggio presso il Palazzo del Parlamento di Romania.

In entrambe le occasioni Lucia Cristina Tringali – Direttore Programmazione Risorse Finanziarie e Controllo di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – ha avuto la possibilità di illustrare le principali strategie e azioni che fanno dei Ports of Genoa un modello in materia di anticorruzione e trasparenza.

IBID 2022 ha visto partecipare Alfredo Durante Mangoni, Ambasciatore d’Italia a Bucarest nonché ideatore e promotore dell’evento e già intervenuto come relatore nella Giornata della Trasparenza 2021 dall’Autorità di Sistema il 13 ottobre 2021 a Palazzo San Giorgio; George Cristian Tuta, Questore della Camera dei Deputati di Romania e i responsabili delle compliance delle imprese intervenute ai due seminari.