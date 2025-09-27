Imperia, la Festa dello Sport conquista grandi e piccini: al centro inclusività e corretti stili di vita

Grande successo a Imperia per la seconda edizione della Festa dello Sport, che ha avuto luogo nella splendida cornice di Calata Anselmi, a due passi dal mare.

Stand e dimostrazioni per una giornata all’insegna dello sport, che vuole educare a un futuro inclusivo e sano: un appuntamento organizzato dalla Provincia di Imperia - capofila in Liguria del progetto nazionale “G.A.M.E. UPI 2.0” #Correggilostile team: insieme per il benessere e l’inclusione promosso dall’Unione delle Province d’Italia (UPI) - in collaborazione con il Comune di Imperia, Anci Liguria e Coni

Il progetto nazionale “G.A.M.E. UPI 2.0” #Correggilostile team: insieme per il benessere e l’inclusione è finalizzato a incoraggiare un maggiore esercizio dell’attività motoria, a incentivare un corretto stile di vita e all’eliminazione delle barriere sociali e culturali tra i giovani. In tale contesto le associazioni sportive partecipanti presenteranno attività e programmi all’insegna del movimento, con attenzione al binomio “sport-corretto stile di vita” che è infatti il messaggio del progetto.

Tema della giornata lo sport inclusivo e la promozione dei corretti stili di vita: a dare il via alla giornata un piccolo talk con atleti internazionali come Cristian Gandini, l’ostacolista Oliver Mulas, i danzatori Edo Pampuro e Chiara Bruzzese (danza sportiva paralimpica) e Simone Stella, leader del gruppo di danza Fresh ‘n clean che si sono esibiti in apertura dell’evento.

Il Presidente della Provincia Claudio Scajola commenta: "La festa è un’occasione per scoprire il valore sociale ed educativo dello sport per tutti, che ci ricorda come l’attività fisica sia importante per improntare la propria crescita a un corretto stile di vita"

