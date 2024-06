Hupac Intermodal Forum: innovazioni per il futuro della logistica

Ancora una volta il settore intermodale si è riunito a Lugano per confrontarsi sull’attuale situazione del mercato. E ancora una volta l’attenzione si è concentrata su misure pragmatiche per migliorare la competitività del trasporto combinato rispettoso del clima.

Lo riferisce una nota di Hupac.

Una grande opportunità risiede nella standardizzazione e nella digitalizzazione, ha dichiarato il presidente di Hupac Hans-Jörg Bertschi. Oltre il 25% dei ricavi intermodali da terminal a terminal viene speso per il personale che lavora negli uffici, con una pianificazione isolata e l’inserimento manuale dei dati in ambienti non integrati. “Con DXI abbiamo fatto un primo passo importante verso lo scambio di dati standardizzato”, ha dichiarato. Sviluppato insieme a una dozzina di operatori del mercato, DXI è un hub di dati neutrale e indipendente per lo scambio di dati machine-to-machine lungo la catena del processo intermodale.

“Questa esperienza positiva ci porta a chiederci se possiamo fare qualche passo in più, insieme a organizzazioni di settore come UIRR, ECTA e ERFA”, ha aggiunto Bertschi. “Siamo pronti a lanciare un’iniziativa settoriale per una più ampia standardizzazione in ulteriori aree del trasporto intermodale”, ha annunciato.

Heiko Krebs, CEO di Kombiverkehr, ha sottolineato la collaborazione di lunga data con Hupac per lo sviluppo di soluzioni comuni a vantaggio del trasporto intermodale. Ha concluso il suo intervento invitando il settore a utilizzare il DXI data hub per migliorare la catena logistica intermodale e cogliere le opportunità offerte da una maggiore disponibilità e visibilità dei dati. “Insieme, possiamo creare processi e flussi di lavoro standardizzati per l’intero settore!”

Gli investimenti nei terminali, nell’intelligenza e nelle reti sono fondamentali per un percorso di crescita a lungo termine del trasporto intermodale, ha dichiarato Michail Stahlhut, CEO di Hupac. Produttività e soluzioni agili sono la risposta all’aumento dei costi ferroviari e alle prestazioni instabili di molte infrastrutture ferroviarie. “Per la chiusura della linea di Rastatt in agosto, abbiamo sviluppato una soluzione di bypass attraverso la Francia grazie a un’ottima collaborazione nel settore ferroviario,” ha spiegato. “Tuttavia, la ristrutturazione delle infrastrutture in molti paesi, soprattutto in Germania, richiede un approccio specifico per garantire la capacità di trasporto merci su rotaia a un costo ragionevole, anche in caso di deviazioni impegnative.”

L’infrastruttura è la chiave per la crescita futura del trasporto intermodale. Hupac continua la sua strategia di investimenti nei terminal di trasbordo. “Colonia Nord, Duisburg DGT, Piacenza, La Llagosta Barcellona, Milano Smistamento – fino al 2026 apriremo un terminal all’anno insieme ai nostri partner,” ha dichiarato Stahlhut. “Queste ‘porte’ al trasporto intermodale ci permetteranno di espandere la nostra rete con nuovi servizi.”

Il trasferimento del traffico dalla strada alla ferrovia è un impegno continuativo, ha sottolineato Peter Füglistaler, Direttore dell’Ufficio Federale dei Trasporti svizzero. La Svizzera ha investito molto nelle infrastrutture ferroviarie con i tunnel di base del Lötschberg, del Gottardo e del Ceneri, il corridoio di 4 metri e i terminal in Svizzera e nei paesi limitrofi. C’è ancora molto da fare: promuovere lo sviluppo delle vie d’accesso, garantire la capacità per il trasporto merci, assicurare la capacità in caso di lavori e interruzioni e mantenere i prezzi stabili. “Vogliamo dare al trasporto ferroviario la possibilità di diventare redditizio in modo sostenibile”, ha concluso Füglistaler.