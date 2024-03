Herrenknecht consegna settima fresa per progetto record del tunnel del Brennero

Su incarico del gestore del progetto della linea ferroviaria transalpina Brenner Basistunnel BBT SE (BBT), i consorzi edili stanno costruendo in diversi lotti di costruzione due canne e un cunicolo esplorativo continuo. Herrenknecht ha ora presentato la prima delle due perforatrici per tunnel Double Shield per il lotto di costruzione H53 Pfons-Brennero. Con essi il consorzio delle società PORR e MARTI scaverà 7.500 metri di tunnel in direzione di Innsbruck. A questo scopo gli specialisti austriaci e svizzeri del consorzio Galleria di base H53 Pfons-Brennero hanno ordinato a Herrenknecht una fresatrice per tunnel Double Shield (TBM). “La Galleria di base del Brennero è un progetto del secolo ed è anche estremamente impegnativo dal punto di vista tecnico. L’H53 Pfons-Brennero è il lotto edificabile più grande dell’Austria”, afferma Karl-Heinz Strauss, CEO di PORR.

Le TBM Double Shield sono tra le alesatrici per tunnel tecnicamente più sofisticate. Combinano i principi funzionali delle TBM Gripper e Single Shield in un’unica macchina. Questa potente tecnologia è quindi predestinata alla realizzazione di lunghi tunnel nella roccia dura. Bernhard Kuderer, Project Manager presso Herrenknecht, sottolinea: “In stretta collaborazione con il consorzio, stiamo fornendo soluzioni su misura per i complessi requisiti geologici di questo progetto.”

Il nuovo Doppio Scudo Herrenknecht per la Galleria di Base del Brennero ha un diametro di 10.370 millimetri, una lunghezza di circa 183 metri e un peso complessivo di circa 2.700 tonnellate (entrambi i dati includono il back-up). L’inizio del trasporto dei primi pezzi della macchina dallo stabilimento Herrenknecht di Schwanau all’Austria è previsto per la fine di marzo. La macchina verrà poi rimontata nella caverna di montaggio. L’inizio dei lavori è previsto nell’autunno del 2024. Nello stabilimento Herrenknecht di Schwanau è attualmente in costruzione anche l’ottava TBM a doppio scudo identica per la realizzazione della seconda canna del tunnel nel lotto H53 Pfons-Brennero e sarà consegnata in primavera.

La Galleria di Base del Brennero, progettata come un binario pianeggiante e che corre quasi orizzontalmente, costituisce il nucleo della nuova linea del Brennero tra Monaco di Baviera e Verona. Porterà a un miglioramento significativo delle opzioni di viaggio e di trasporto su uno degli assi di trasporto centrali d’Europa e aiuterà a spostare il traffico merci nella regione alpina verso la ferrovia.