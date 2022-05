Guerra in Ucraina, Toti a Draghi "Bene la linea italiana, non si governa con l'ipocrisia"

di Redazione

Chi non vuole sostenere la resistenza, anche con le armi, abbia il coraggio di dire che vuole la resa di Kiev

"Bene Draghi. Bene la linea italiana sull'Ucraina. Basta distinguo e polemiche. Chi non vuole sostenere la resistenza, anche con le armi, abbia il coraggio di dire che vuole la resa di Kiev, non la pace. Non si governa un Paese con l'ipocrisia", così il presidente della Liguria Giovanni Toti sulla sul suo profilo Twitter.