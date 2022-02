Gts Rail - Gruppo Spinelli, si rafforza l'accordo: 34 treni per i porti liguri

di Edoardo Cozza

La partnership si concretizza coi convogli che congiungeranno i porti di Genova (terminal Gpt e Psa), Livorno e La Spezia con Padova, Dinazzano Po ed Arluno

Gts Rail rafforza l’accordo con il Gruppo Spinelli di Genova e provvederà alla trazione del 100% dei convogli dell’operatore del trasporto intermodale in ambito marittimo. Il consolidamento della partnership, già avviata nel corso del 2021 con la trazione dei treni da Dinazzano Po al porto di La Spezia, si concretizza quindi con ben 34 treni a settimana che congiungeranno i porti di Genova (terminal Gpt e Psa), Livorno e La Spezia con Padova, Dinazzano Po ed Arluno. Si prevede l’utilizzo di 7 locomotive, tra cui le ultimissime 3 x 494 Alstom appena consegnate e dotate del servizio ultimo miglio, 100 carri ferroviari tra ribassati, 60’ ed 80’.

“L’intesa con il Gruppo Spinelli – dichiara Marzia Cicchetti, responsabile per Gts Genova – per noi è un importante valore aggiunto. La nostra azienda ha iniziato ad operare con ottimi risultati in ambito portuale già dal 2020, a cui è seguita l’apertura dell’ufficio dedicato a Genova. Il mondo dello shipping è cambiato e con lui anche le esigenze del mercato. Oggi c’è bisogno di grande flessibilità, velocità e un approccio innovativo riguardo i temi del mondo container e noi abbiamo lavorato molto, nonostante la pandemia, per riuscire ad intercettare questi cambiamenti e farli nostri”.