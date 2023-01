Gruppo Spinelli, anno da record: movimentati 533.811 Teus

Un anno da record per il gruppo Spinelli, leader in Italia nella logistica e tra i principali operatori portuali del Paese. Il traffico container movimentato nel corso del 2022 ha infatti raggiunto i 434.386 teu, segnando un aumento del 3,5% rispetto al 2021. Ottimi risultati anche per i rotabili che sono stati 521.888 metri lineari che portano in totale il traffico di container equivalenti a 533.811 teu. Questi numeri ottenuti dal terminal del gruppo Spinelli confermano la leadership nell’area portuale di Sampierdarena e il secondo posto tra i terminal gateway di Genova.

“I volumi del traffico container sono superiori al periodo pre pandemia e si tratta di dati altamente significativi che confermano la bontà della nostra strategia di sviluppo. Stiamo crescendo ancora, garantendo i migliori servizi ai clienti grazie alla nostra professionalità e al programma di investimenti già iniziato da tempo che ci permetterà di aumentare i volumi e l’occupazione a tutto vantaggio del porto di Genova. Quando sarà realizzata la nuova diga dello scalo, noi saremo già pronti per sfruttarne tutte le potenzialità” commenta Aldo Spinelli, fondatore e presidente del gruppo logistico.



Il piano di investimenti prevede tra l’altro il raddoppio del binario ferroviario che verrà completato a breve e che consentirà di operare simultaneamente su due treni completi. I lavori saranno conclusi entro la fine del mese. “Vogliamo dare ulteriore impulso al trasporto ferroviario per efficientare l’operatività e rendere sempre più sostenibile la movimentazione delle merci” spiega Spinelli. Nel corso del 2022 il terminal genovese ha già aumentato i volumi ferroviari, segnando un incremento del 4%. “Grazie al nuovo binario che sarà pronto a fine gennaio e con la graduale apertura del Terzo valico, potremo accelerare il piano per raddoppiare i volumi di merce trasportata via treno: questo ci consentirà di diventare ancora più sostenibili, dopo l’arrivo delle nuove mega gru a basso impatto ambientale già operative in banchina”.