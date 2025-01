Gruppo FS rafforza la rete ferroviaria: nuove misure per sicurezza e funzionalità

Il Gruppo FS ha annunciato una serie di misure per garantire la funzionalità della rete ferroviaria e limitare il ripetersi di guasti. Tra le iniziative, intensificazione della sicurezza, vigilanza nelle stazioni e maggiore presidio tecnico per interventi rapidi sulle infrastrutture, come riporta Ferpress.

Sicurezza – Per proteggere la rete, FS aumenterà il controllo nei punti nevralgici, installando nuove telecamere di sorveglianza e intensificando la vigilanza nelle stazioni e lungo l’infrastruttura ferroviaria.

Interventi tecnici – Saranno potenziati i presidi di tecnici RFI e Trenitalia per assicurare risposte tempestive a eventuali anomalie, riducendo al minimo i disagi per gli utenti.

Cantieri – Ad oggi, il Gruppo FS coordina circa 1.200 cantieri al giorno, di cui 700 dedicati a nuove opere e 500 alla manutenzione della rete. Questi interventi, fondamentali per i progetti del PNRR, mirano a modernizzare le infrastrutture e incrementare l’efficienza e la sicurezza dei trasporti ferroviari.

Riconoscimenti – FS ha espresso gratitudine verso i propri dipendenti e quelli dell’indotto per l’impegno profuso nel garantire il servizio, nonostante la complessità e il numero elevato di cantieri attivi. “Il loro lavoro è essenziale per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR e per offrire un sistema ferroviario all’avanguardia”, ha sottolineato l’azienda.

Obiettivi futuri – Le azioni messe in campo confermano l’impegno del Gruppo FS per una rete ferroviaria più sicura, efficiente e sostenibile, in linea con i programmi di potenziamento infrastrutturale.

