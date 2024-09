Gronda Genova: campo nomadi di Bolzaneto si sposterà a inizio 2025 per avvio lavori

"Lo spostamento del campo Sinti da via Nostra Signora della Guardia al nuovo spazio previsto in lungotorrente Secca a Genova è previsto nei primi mesi del 2025". Lo ha detto l'assessora al Sociale del Comune di Genova Lorenza Rosso rispondendo a un'interrogazione di Alessio Bevilacqua, Lega, sul futuro della più storica comunità Sinti della Valpolcevera. Il campo dovrà essere spostato a causa dei cantieri della gronda. L'ok al trasferimento è arrivato nel 2023 quando il Comune ha dato via libera al trasloco del complesso in una nuova area di circa 6000 metri quadri, non distante dall'attuale, dotata di casette e servizi. Il consigliere leghista ha voluto essere aggiornato sui tempi.

"Come politiche sociali non realizziamo materialmente il campo Sinti - ha detto la Rosso - ma accompagniamo i residenti verso la futura destinazione, al momento il soggetto attuatore degli interventi per la realizzazione della gronda ha avviato primi interventi sistemazione, secondo cronoprogramma, della nuova area".

"I servizi sociali sono già in contatto con i sinti che abitano nel campo attuale e si stanno occupando anche di aggiornare il censimento visto che i dati sono un po' confusi", ha aggiunto la Rosso. In effetti gli ultimi dati ufficiali parlano di circa 90 ospiti ma le persone che a vario titolo vivono nell'area sono oltre 200 tra cui molti minorenni. Bevilacqua ha auspicato che "sia fatta chiarezza sui numeri e sulla modalità di realizzazione del nuovo campo" e che "il percorso di trasferimento preveda un coinvolgimento dei cittadini dei quartieri interessati".