Gronda di Genova, Mai (Lega): "Grazie alla Lega si sblocca un'opera che farà uscire la Liguria dall'isolamento"

"Oggi è una giornata da ricordare per Genova e la Liguria. Grazie alla Lega, al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e al suo vice Edoardo Rixi, in Prefettura è stato firmato il protocollo d’intesa sulla Gronda dove si ribadisce che l’opera va realizzata". Lo dice in una nota Stefano Mai, capogruppo della Lega in Consiglio regionale.

"Ministero dei Trasporti, Autostrade, Regione, Comune di Genova, Città metropolitana e Autorità portuale sottoscrivendo il documento hanno messo nero su bianco la volontà di procedere alla realizzazione di un’infrastruttura strategica per la nostra regione. La Lega ha mantenuto la promessa fatta prima del voto. Un primo e importante passo per portare la Liguria fuori dall’isolamento a cui è stata condannata per anni dai partiti del “no”. Adesso bisogna soltanto fare in fretta e far partire i lavori" - conclude Mai.