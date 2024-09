Grimaldi: dalla Cina nuovi collegamenti navali per Nigeria e Golfo Persico

Continua ad ampliarsi l’offerta di collegamenti Grimaldi dall’Estremo Oriente, e in particolare dalla Cina. A luglio, per la prima volta, dalla nave Grande Houston sono sbarcate nel porto di Tin Can Island (Lagos) migliaia di auto nuove provenienti da Shanghai. È stato così inaugurato il primo servizio ro-ro diretto tra Cina e Nigeria: con una frequenza mensile e un tempo di transito tra Shanghai e Lagos pari a 27 giorni, il nuovo collegamento si distingue per rapidità ed efficienza nel trasporto di automobili e, in generale, di carico rotabile

Non è passato molto tempo prima del lancio di un’ulteriore novità nell’ambito dei servizi ro-ro dall’Estremo Oriente: da settembre, il Gruppo Grimaldi collega direttamente la Cina al Golfo Persico, con scali mensili regolari a Shanghai, Al Jubayl (Arabia Saudita) e Jebel Ali (Emirati Arabi Uniti). In più, in base alle richieste della propria clientela, la compagnia offre scali aggiuntivi in altri porti, come quello cinese di Yantai e quello saudita di Dammam.

Il Gruppo Grimaldi è sbarcato in Cina nel 2022 rispondendo a una crescente domanda di trasporto da parte dei principali produttori di veicoli. Un anno dopo è nata Grimaldi Shipping Agency Shanghai, che si occupa di rappresentare il gruppo partenopeo nel Paese, curando in particolare i rapporti con le case automobilistiche nazionali.

Oggi le navi Grimaldi collegano i principali porti della Cina a quelli di Mediterraneo, Nord Europa ed Africa Occidentale. Con l’avvio dei nuovi servizi diretti per la Nigeria ed il Golfo Persico, la compagnia ribadisce il proprio impegno nell’offrire collegamenti di massima qualità ed efficienza, che soddisfino al meglio le esigenze dei propri clienti attivi nel Paese.