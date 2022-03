Green Ports, a Venezia e Chioggia arrivano oltre 21 milioni di euro

di Edoardo Cozza

Nell'ambito del programma collegato al Pnrr, arrivano finanziamenti all'AdSP Mare Adriatico Settentrionale: obiettivo ridurre le emissioni degli inquinanti

Per il programma Green Ports, collegato al Pnrr, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale si è aggiudicata 21,7 milioni di euro di finanziamenti per la realizzazione di nove progetti relativi all'efficientamento energetico e alla produzione di energia da fonti rinnovabili negli scali di Venezia e Chioggia.

Le proposte progettuali, presentate dall'Authority veneta e dai terminalisti coinvolti, ciascuno per propria competenza in risposta al bando previsto dal programma Green Ports del Mite che ha lo scopo di ridurre le emissioni di CO2 e degli altri inquinanti connessi alla combustione di fossili nei porti e nelle città portuali, dovranno essere attuate entro il 2025.



Nel dettaglio, i Porti di Venezia e Chioggia si sono visti assegnare 11,6 milioni di euro per la realizzazione di impianti fotovoltaici presso i terminal PSA Venice-Vecon, Terminal Rinfuse Venezia Spa e Venezia Terminal Passeggeri, per l'elettrificazione delle banchine Veneto e Sali del Terminal Multiservice a Porto Marghera e per l'installazione di otto colonnine per l'alimentazione di energia elettrica per autovetture.

A queste si aggiungono le risorse riconosciute per gli investimenti dedicati allo sviluppo dell'idrogeno per complessivi 10,1 milioni di euro destinati alla realizzazione di una piccola centrale di produzione e della relativa stazione di rifornimento, all'acquisto di due locotrattori ad idrogeno e di un mezzo nautico ad idrogeno e infine la creazione di un punto di produzione di energia elettrica a cella combustibile nell'area Venice Newport Container & Logistics S.p.A.