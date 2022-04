Grand Thornton entra in Alis, Grimaldi: "Siamo orgogliosi"

di Edoardo Cozza

“La nostra Associazione e Grant Thornton condividono una visione innovativa, sostenibile, internazionale e trasversale orientata allo sviluppo delle imprese"

“Siamo orgogliosi di annunciare l’importante ingresso in ALIS di Grant Thornton che, da più di 100 anni e con oltre 58.000 persone in 138 Paesi, affianca le imprese di tutto il mondo, tanto le PMI quanto grandi aziende e multinazionali, supportandone la crescita con servizi di consulenza e con soluzioni innovative e mirate nei vari mercati di riferimento e in tutti i settori economici ed industriali, tra cui ovviamente quello del trasporto e della logistica ma anche, ad esempio, dell’IT, dei servizi finanziari ed assicurativi, dell’agro-alimentare e dell’energia tradizionale e rinnovabile”.

Il Presidente di ALIS Guido Grimaldi comunica con queste parole l’adesione all’Associazione di Grant Thornton, una delle organizzazioni leader a livello mondiale di member firm indipendenti che forniscono servizi di audit & assurance, tax e advisory. In Italia, presente con 17 uffici, 500 professionisti e più di 40 partners, Grant Thornton oltre all’attività di revisione contabile, consulenza tributaria, societaria e servizi di outsourcing e humas resources, offre molteplici specializzazioni anche nell’ambito del Business Risk Services (BRS) e del Business Consulting Services (BCS).

“La nostra Associazione e Grant Thornton condividono una visione innovativa, sostenibile, internazionale e trasversale orientata allo sviluppo delle imprese e, conseguentemente, dell’intero Paese. Siamo certi che la consolidata esperienza dei loro professionisti anche nel mondo della logistica sia un valore aggiunto per ALIS, che rappresenta oggi sempre più un punto di riferimento per l’intera filiera e per il dialogo tra pubblico e privato, – aggiunge il Presidente Grimaldi – e sia pertanto una grande opportunità per avviare un lavoro congiunto declinato sempre in ottica di sostenibilità e mosso da importanti valori condivisi, come quelli che Grant Thornton considera fondamentali per la propria mission e la propria azione: collaborazione, leadership, eccellenza, agilità, responsabilità e rispetto”.

“Grant Thornton è fiera di aderire e diventare un partner strategico di ALIS e delle imprese della sua associazione leader di settore. I nostri team di sostenibilità assieme ad ALIS – dichiara Giampiero De Angelis, Managing partner di Ria Grant Thornton – possono affiancare gli imprenditori nella loro crescita sostenibile e di economia circolare con soluzioni innovative e pensate su misura per le singole esigenze a livello nazionale e internazionale, in armonia con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Viviamo tempi e mercati condizionati dall’incertezza causati da fenomeni straordinari epocali come la pandemia e la guerra in Ucraina. I nostri team del Business Consulting Services in Italia e nel mondo sono al fianco dei manager per gestire il cambiamento”.