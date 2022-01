Golf e crociere, Costa è la compagnia ufficiale della Ryder Cup 2023

di Marco Innocenti

Avviata la partnership con la più importante competizione golfistica a squadre che si svolgerà pin Italia dal 29 settembre al 1° ottobre 2023

Costa Crociere punta a diventare la compagnia di riferimento nel mondo del golf. Nominata "Official Cruise Line" della Ryder Cup 2023, la più importante competizione di golf a squadre che si svolgerà per la prima volta in Italia, dal 29 settembre al primo ottobre 2023, la compagnia crocieristica annuncia anche la nuova formula "cruise & golf" a bordo di Costa Smeralda che a partire da maggio di quest'anno, consentirà ai crocieristi, durante le soste della nave, di giocare a golf in alcuni dei club più prestigiosi del Mediterraneo, in Italia, Francia e Spagna.

"La partnership con Ryder Cup 2023 - spiega Roberto Alberti, Svp & chief commercial officer di Costa crociere - ci permetterà di raggiungere tutti gli appassionati di golf. Inoltre, la formula Cruise & Golf contribuirà a promuovere i campi da golf dei paesi visitati e, più in generale, rappresenta un'occasione per incentivare il turismo locale".