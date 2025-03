Giornate FAI, Villa Noberasco: un gioiello déco nel centro di Albenga

Il 22 e il 23 marzo 2025 giornate FAI in tutta Italia: ad Albenga grande affluenza per la visita ai siti prescelti. Immensa soddisfazione per i volontari a Villa Noberasco oltre 200 visitatori hanno richiesto la visita guidata per scoprire le meraviglie di questo palazzo di proprietá della famiglia Noberasco. La villa solitamente é utilizzata per importanti eventi privati e cerimonie.

Siamo ad Albenga, nella splendida Villa Noberasco costruita negli anni '30: un magnifico esempio di villa decorata e costruita secondo i dettami dell'art déco. È una villa in cui i proprietari hanno voluto scegliere i migliori rivestimenti e migliori materiali per fornirla delle avanguardie tecnologiche disponibili all'epoca. Ne è un esempio l'impianto elettrico che fu fornito direttamente dalla ditta tedesca Siemens, la stessa ditta che corredò il transatlantico Rex e anche la corrente elettrica per il casinò di Sanremo, ma non solo perché vennero scelti i migliori materiali per il pavimento in abete, per le piastrelle della ditta Ceramica ligure e così come un altra delle avanguardie presenti nella casa sono le tapparelle, che può sembrare una cosa molto semplice, ma le tapparelle avvolgibili negli anni '30 erano una novità assoluta.

Quindi un esempio stupendo. di una costruzione anni '30, un orgoglio, un piccolo gioiello di Albenga e anche un po' sui generis rispetto al resto delle ville presenti su viale Martiri, che invece è costruito principalmente in stile Liberty.

Un ringraziamento a Chiara Dodero e Massimiliano Luca, volontari FAI di Albenga.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.