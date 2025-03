Rocco Siffredi a Sanremo, il racconto della sua vita sul palcoscenico dell’Ariston

Al teatro Ariston venerdi 21 marzo lo spettacolo di Rocco Siffredi:

Lo spettacolo di Rocco Siffredi: un'ora e mezza di racconti senza filtri che descrivono il suo percorso iniziato molti anni fa e costellato di incontri con donne, registi e impresari internazionali. L'inizio della sua carriera nel cinema per adulti, la famiglia e le persone a lui più vicine come lo scomparso cugino Gabriele Galetta, suo braccio destro e il presente di Rocco con una donna splendida accanto e due figli.

Un viaggio appassionante - La rievocazione intima e divertente di una vita e di una carriera incredibili, guidato dalla voce del suo stesso protagonista, che per la prima volta si racconta "come avrebbe sempre voluto fare".

Un racconto inedito e sincero - Suggestioni e ricordi, senza un ordine cronologico, alternando gag comiche, provocazioni irriverenti, intime confessioni e momenti poetici per ripercorrere un percorso professionale e umano che - al di là delle ansie, dei conflitti interiori, dei momenti di solitudine e sofferenza - ha regalato a Rocco anche tanta gioia, spensieratezza e divertimento.

La sua incredibile storia - Rocco Siffredi porta il pubblico alla scoperta di quanta comicità possa esserci dietro al suo ruolo, di quanta determinazione sia necessaria per muoversi in un mondo solo apparentemente 'senza regole', di quanta passione e spirito di libertà guidino le scelte di chi ha deciso di lavorare nel cinema per adulti e soprattutto di quanta bellezza e supporto regalino gli affetti veri, quelli per i quali Rocco è prima di tutto un figlio, un padre, un marito, un fratello, un amico, un uomo.

Lo spettacolo - Diretto e prodotto da Paolo Ruffini con la sua Vera Produzione, rappresenta per Rocco Siffredi una nuova e indimenticabile prima volta, quella in cui mettersi veramente “a nudo” e concedersi davvero a tutti: a quelli che lo hanno seguito e ammirato in quasi quarant'anni di straordinaria carriera, a quelli che vogliono conoscere qualcosa di più dell'uomo Rocco che, in questa veste, ha affrontato senza “ansia da prestazione” la prova del palcoscenico e nientedimeno che l’Ariston…

Foto e autografi a richiesta - A fine spettacolo Rocco insieme alla moglie Rózsa hanno posato con i fans e firmato autografi, scambiando anche battute con ammiratori e ammiratrici che lo hanno applaudito anche per la simpatia e la schiettezza del suo racconto.

