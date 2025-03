Genova, I Trilli presentano “Caruggi” e “Trilli Trilli Remix”: viaggio musicale tra passato, presente e futuro

Nuove produzioni musicali - I Trilli lanciano il loro nuovo progetto discografico, “Caruggi”, già disponibile su tutte le piattaforme digitali con una presentazione in versione CD il 6 maggio alla Feltrinelli di Genova. Lo stesso giorno, alle 14:00, verrà pubblicato anche il videoclip ufficiale di “Trilli Trilli Remix”, una versione dance anni ’90 che promette di diventare il prossimo tormentone estivo. “Caruggi” non è solo un album, ma una dichiarazione d’amore per Genova, un viaggio musicale che esplora la città tra passato, presente e futuro, con il gruppo che celebra le tradizioni liguri rinnovandole con arrangiamenti moderni. Il progetto vede la partecipazione di numerosi musicisti, tra cui Aldo e Vittorio De Scalzi, Pivio Pischiutta, Emanuele Dabbono e altri, e include 11 brani, di cui 10 in dialetto genovese.





Il videoclip con intelligenza artificiale - Il video di “Trilli Trilli Remix” è stato girato presso il Casa Mia Club di Genova, con l’uso innovativo dell’intelligenza artificiale per evocare i volti dei leggendari fondatori del gruppo, Pippo e Pucci. Con oltre 150 comparse, tra cui personalità della movida genovese, questo video è un omaggio a uno dei brani più iconici della musica ligure.





Tour 2025 - La band allo stato attuale ha già una ventina di spettacoli programmati per l’estate, con numerosi altri ancora in trattativa. Il nuovo spettacolo prevede sia l’introduzione dei brani del nuovo disco che la parte dedicata alla vecchia tradizione con i grandi classici rivisitati in chiave moderna, con molti cambi di scena previsti durante lo spettacolo e numerose videoproiezioni ad accompagnare la musica. Quest’anno la band sarà molto più versatile e adattabile a seconda delle possibilità dell’ente ospitante in modo da essere sempre più capillari e presenti sul territorio ligure e così

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.