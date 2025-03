"Passione, in cammino a Genova": parole e musica sabato 29 marzo al Museo Diocesano

Il 29 marzo si apre la ventunesima tappa del progetto In Cammino, che approda a Genova, città storicamente cruciale per i pellegrini diretti verso Santiago de Compostela o la Via Francigena. Questo evento segna un passo importante nel viaggio che dal 2023 al 2025 attraversa l'Europa, concludendosi a Roma in occasione del Giubileo. Il programma della giornata prevede una serie di appuntamenti significativi, che si svolgeranno tra l'Abbazia di San Nicolò del Boschetto e il Museo Diocesano. Il tema centrale della tappa, scelto per la sua connessione con la città e i suoi luoghi simbolici, è la "Passione", intesa sia come aspetto spirituale che come esperienza artistica.

La Visita all'Abbazia di San Nicolò del Boschetto - Il viaggio di In Cammino inizierà alle 10 con la visita all'Abbazia di San Nicolò del Boschetto, situata nel quartiere di Cornigliano. Fondata nel 1311 come una cappella, l'abbazia ha una lunga storia legata ai Benedettini e, oggi, è gestita dai sacerdoti Orionini. Il complesso ospita attività sociali e di volontariato, rendendolo un luogo simbolo di solidarietà e comunità. Un particolare valore artistico è rappresentato dai teli monocromi blu che raffigurano Scene della Passione di Cristo, opere ispirate alle incisioni di Albrecht Dürer. Questi teli, realizzati in un tessuto che anticipa il jeans, sono oggi conservati al Museo Diocesano, dove proseguiranno gli eventi del pomeriggio.

Il Convegno e il Dialogo sulla Passione - Alle 11,30, il Museo Diocesano ospiterà il convegno dal titolo “Cammini religiosi: proposte e prospettive”, presieduto da Livia Pomodoro, titolare della Cattedra Unesco “Food Systems for Sustainable Development and Social Inclusion” presso l’Università Statale di Milano. Parteciperanno importanti relatori, tra cui Luca Lombardi, Assessore Regionale al Turismo, e Francesco Ferrari, Presidente dell’Associazione Europea Vie Francigene. Nel pomeriggio, alle 15,30, sarà il turno di un dialogo sulla parola “Passione”, coordinato da Antonio Bettanini, Direttore di In Cammino. Interverranno Livia Pomodoro, presidente di In Cammino, Mons. Marino Poggi, Canonico del Capitolo della Cattedrale di San Lorenzo, e il Presidente della Regione Liguria Marco Bucci, insieme a Marzia Cataldi Gallo, storica esperta di costume.

Il Concerto di Mariangela Bettanini - A chiudere la giornata, alle 16,45, sarà il concerto di Mariangela Bettanini, che eseguirà un programma di musiche classiche e moderne, accompagnata alla chitarra da Giangi Sainato. Il concerto, intitolato "Le Musiche della Passione", offrirà una riflessione sonora sulla tematica centrale della giornata.

Un Viaggio che unisce Storia, Spiritualità e Cultura - Livia Pomodoro, Presidente di In Cammino, ha sottolineato come Genova sia un punto di riferimento per i pellegrini, grazie alla sua posizione strategica lungo le vie di transito verso Santiago de Compostela e Roma. In questa città, dove cielo e mare si incontrano, il progetto In Cammino trova uno spazio perfetto per celebrare la storia e la bellezza dei cammini religiosi. Dal 2023 al 2025, In Cammino tocca le principali Abbazie d’Europa, da Canterbury a Roma, celebrando la spiritualità, la cultura e l’arte attraverso convegni, concerti e performance artistiche. Ogni tappa è ispirata da una parola chiave, che guida e orienta gli eventi. A Genova, la parola "Passione" invita alla riflessione su un tema universale che attraversa la religiosità, l'arte e la storia.

Un Pellegrinaggio che Arriva a Roma per il Giubileo 2025 - Il progetto In Cammino è stato scelto come uno degli eventi simbolo per il Giubileo 2025, sotto il motto “Pellegrini di Speranza”. Concluderà il suo percorso a Roma, celebrando l’Anno Santo con un messaggio di spiritualità e unione tra i popoli. Con una programmazione ricca di significato, In Cammino continua a raccontare la storia millenaria delle Abbazie europee, invitando tutti a riflettere su tematiche di grande attualità, come la sostenibilità, la comunità e la spiritualità, mentre si prepara a entrare nel cuore dell'Anno Giubilare.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.