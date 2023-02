Giornata raccolta del farmaco, in Liguria donate 16mila confezioni: aiuteranno oltre 15mila persone

Ha colto nel segno la 23esima Giornata di Raccolta del Farmaco di Banco Farmaceutico che si è svolta anche in Liguria nella settimana dal 7 al 13 febbraio. Nelle 167 farmacie della nostra regione che hanno aderito all’iniziativa supportata da Regione Liguria sono state raccolte 15.929 confezioni (pari a un valore di 129.204 euro) che contribuiranno a curare 15.078 persone aiutate da 62 realtà del territorio regionale.

“La solidarietà dei liguri si evidenzia anche in questo caso attraverso un risultato che va oltre la media nazionale – dichiarano gli assessori alla Sanità e alle Politiche Sociali Angelo Gratarola e Giacomo Giampedrone – il ringraziamento va non solo ai cittadini che hanno donato questi farmaci, ma anche alle farmacie che si sono rese disponibili dimostrando anche in questa meritevole occasione di essere parte integrante del sistema sanitario con la presenza capillare sul territorio non soltanto fisica ma anche con la loro professionalità. Un grazie speciale anche alla rete del volontariato che è cuore pulsante di questa iniziativa”.

"Ancora una volta le farmacie liguri hanno dato dimostrazione di attenzione nei confronti delle iniziative di tipo sociale come quella del Banco Farmaceutico, che tradizionalmente supportiamo – sottolinea Giuseppe Castello presidente di Federfarma Genova - Il fatto che ci sia stato un aumento così significativo del numero di farmacie aderenti a livello regionale è un ulteriore segnale della sensibilità della categoria. I risultati ottenuti ci rendono orgogliosi e soprattutto consentiranno di portare un aiuto concreto a larghe fasce di popolazione in difficoltà e garantire loro le cure di cui hanno bisogno".

"Siamo molto soddisfatti dei risultati, persino inaspettati visto il periodo di crisi - ha aggiunto Giovanni De Francesco, delegato della provincia di Genova del Banco Farmaceutico - Avere conferme di questo tipo sulla generosità delle persone ci conforta davvero. Ringraziamo le farmacie liguri che hanno aderito in numero molto elevato e gli oltre 500 volontari del Banco, che hanno reso possibile raggiungere i numeri importanti con cui si chiude questa edizione dell'iniziativa"

A livello nazionale sono state donate 598.000 confezioni di medicinali (pari a un valore superiore a 4,9 milioni di euro) con l’adesione di 5.635 farmacie (752 in più delle 4.883 della scorsa edizione) in 2.197 comuni. Sono stati coinvolti più di 22.000 volontari e oltre 18.000 farmacisti. I titolari delle farmacie hanno donato oltre 840.000 euro.

Nonostante i risultati importanti, è necessario continuare a sostenere le realtà assistenziali che si prendono cura dei bisognosi. Secondo i dati a disposizione del Banco Farmaceutico, fondazione nata a livello nazionale nel 2000, una persona indigente ha a disposizione solo 9,9 euro al mese per la propria salute (una persona non povera sei volte tanto, cioè 66,83 euro). Limitandoci all’acquisto di farmaci, i poveri hanno a disposizione solo 5,85 euro, i non poveri 26. Tale situazione, già di per sé preoccupante. A causa del caro vita anche tante famiglie non povere faranno sempre più fatica a sostenere le spese necessarie per curarsi.