Giornata mondiale Croce Rossa, Brunetto (Lega): "Ruolo insostituibile, prezioso lavoro al servizio della nostra comunità"

“Croce rossa italiana e Pubbliche assistenze sono da sempre in prima linea sul nostro territorio, hanno un ruolo insostituibile e devono essere messe in condizioni di svolgere la loro attività al meglio anche in Liguria. Oggi, in tutto il mondo, si celebra la ‘Giornata mondiale della Croce Rossa’ che cade il giorno della nascita di Henry Dunant, considerato il fondatore dell’associazione di rilievo internazionale. Tutto il personale operante in Liguria è stato messo a dura prova per la pandemia da coronavirus e ora continua il suo prezioso lavoro al servizio della nostra comunità. Non bisogna mai dimenticarlo. Pertanto, come presidente della II commissione regionale Salute e sicurezza sociale, ho già preso l’impegno di continuare a sostenere l’attività del ‘Comitato regionale Liguria’ della Croce Rossa e ho condiviso con loro possibili strategie di miglioramento dell’organizzazione e dei servizi offerti ai liguri sia in tema di trasporti primari che secondari, nonché di trasporti programmati”.

Lo ha dichiarato il presidente della II commissione Salute e sicurezza sociale e consigliere regionale Brunello Brunetto (Lega).