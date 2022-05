Giornata mondiale contro la sclerosi multipla, Costa (presidente Aism): "Non siamo cittadini di serie B"

di Marco Innocenti

Sono circa 3000 i malati di sclerosi multipla in Liguria, la metà dei quali nella città di Genova. Nella giornata mondiale dedicata alla lotta a questa malattia, abbiamo "E' una patologia che colpisce soprattutto i giovani fra i 20 e i 40 anni, colpendo in particolare le donne - sottolinea Enza Costa, presidente dell'Aism Genova - E' quindi una patologia che viene spesso diagnosticata proprio nel momento in cui si progetta la nostra vita e si è nel pieno del proprio percorso professionale. Oggi la nostra associazione è a Roma per presentare la Carta dei Diritti, cioé le azioni che vogliamo portare avanti, è la lista dei nostri principi perché non siamo cittadini di serie B, siamo attivi nella società e quindi in questa Carta dei Diritti li abbiamo sottolineati".