Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, i messaggi di Toti e Bucci

"Denunciare la violenza contro le donne è il primo passo per uscire dall'incubo: se siete vittime chiamate il numero verde 1522, attivo 24 ore su 24, o rivolgetevi a uno dei centri del nostro territorio. Non siete sole oggi, ma soprattutto non lo sarete domani". È l'invito del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti via Facebook in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

"A lottare sono madri, compagne, mogli, figlie, vittime spesso anche tra le mura domestiche di violenze per cui non esiste giustificazione. - rimarca Toti - Come Regione quest'anno abbiamo stanziato quasi 900 mila euro per sostenere centri anti violenza, case rifugio, progetti sulla prevenzione e sensibilizzazione nelle scuole". Nel 2021 sono stati 1198 i primi accessi negli 11 centri antiviolenza della Liguria, un dato in crescita rispetto al 2020.

"Oggi, per tutto il mondo, è la Giornata contro la violenza sulle donne. Una giornata che ci obbliga a riflettere su temi come uguaglianza, pari opportunità, rispetto, amore vero. Anche se contassimo un solo atto violento su una madre, una moglie, una figlia la nostra società si dovrebbe interrogare. A maggior ragione dobbiamo continuare ad impegnarci di fronte ad un fenomeno dilagante".

È quanto afferma il sindaco di Genova per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. "L'impegno delle istituzioni nel combattere l'indifferenza ed essere a fianco di chi è vittima di violenze, fisiche o psicologiche, va rinnovato non solo oggi ma in ogni giorno dell'anno", conclude Bucci.